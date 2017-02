“A Torre Gironella no ens volen per pur racisme”

El rebuig de l’Associació de Veïns de Torre Gironella al reallotjament de veïns de les Pedreres en aquest barri, expressat per la seva portaveu, Jana Kunecova, en el ple de dilluns, ha provocat la indignació dels residents a la zona del Polvorí. “És un cas de pur racisme”, denuncia Luis Amador, representant de l’associació cultural Lacho Bají. “No ens volen al seu costat tot i que hem conviscut durant anys sense cap problema. Els nostres fills juguen junts i saben que nosaltres no som delinqüents”, afegeix. El seu fill, Joan Amador, admet que a les Pedreres “hi ha indignació amb l’Associació de Veïns de Torre Gironella”. Per això se li va acudir escriure una carta perquè la signin els veïns d’aquell barri. A més d’instar-los a reconèixer el dret de les persones que han viscut 60 anys a les Pedreres, el text remarca que “l’Associació de Veïns de Torre Gironella ha anat a totes les reunions de la Taula de les Pedreres i sosté que la convivència i l’entesa han sigut la constant de tots aquests anys”. “Volem continuar vivint en pau i bé als nostres barris”, conclou la carta.

“Ens hem quedat de pedra”

“Això és l’últim que esperàvem d’ells. Ens hem quedat de pedra. Han anat a totes les reunions del pla i mai havien dit res en contra nostra”, lamenta Joan Amador. “Som gitanos, però honrats i treballadors. Aquí no hi trobaràs ningú que robi o trafiqui amb droga”, insisteix el seu pare. Dimarts a la tarda, un grup de joves de Torre Gironella que feien tertúlia a les Pedreres no van tenir cap inconvenient a signar la carta. La portaveu de l’Associació de Veïns argumenta el seu rebuig al reallotjament dient que la xarxa elèctrica no és prou forta per assumir l’increment d’usuaris i que rebre tots aquests veïns procedents de les Pedreres suposarà una caiguda del valor de les seves propietats. També assegura que si els nous habitatges s’edifiquen a l’espai previst es taparà el pas natural cap al Parc de les Pedreres. Per això, reclama que si finalment s’hi fan els habitatges s’ofereixin als veïns de Torre Gironella les mateixes facilitats per traslladar-se a un altre barri o compensacions per la pèrdua de valor de les propietats.