Tres acusats d'assassinar a ganivetades un jove a Colera i calar foc al cadàver, a judici

Tres acusats d'assassinar a ganivetades un jove a Colera (Alt Empordà) el 17 de març del 2014 i calar foc al cadàver s'asseuran, a partir d'aquesta setmana, al banc dels acusats de l' Audiència de Girona. La fiscalia sosté que es van posar d'acord i van ordir un pla per cometre el crim. L'acusació també implica en el cas una quarta processada perquè considera que va actuar com a encobridora quan va ajudar a fugir de l'Empordà l'autor material de l'assassinat.

El judici començarà dimarts amb la tria del jurat popular i està previst que l'entrega de l'objecte del veredicte es faci el 8 de març, quan el tribunal es retirarà a deliberar. El fiscal demana per a Marlon Roberto C. P. 25 anys de presó per assassinat i incendi forestal. Els mateixos delictes que atribueix a la cooperadora necessària, Dolors F. J., que afronta 15 anys. Per a la presumpta autora inductora, Esther P. del C. vol 20 anys de presó i per a la seva mare, Carmen del C. M., 3 anys per encobriment.