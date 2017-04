La força de la voluntat

260x366 Bàrbara Julbe relata la superació de la mort d'un fill en gestació / Agustí Ensesa Bàrbara Julbe relata la superació de la mort d'un fill en gestació / Agustí Ensesa

"Amarada d’una tristor infinita i una sensació sense límits d’immensa buidor, vaig esclatar a plors i sanglots en veure com la ginecòloga i la llevadora agafaven el meu fill en braços i sortien a pas viu de l’habitació. Una aflicció sense aturador. Sense volta enrere. Sense poder-hi fer res". A més de narrar la reacció de la protagonista del llibre, la Ivet, en adonar-se que acaba de perdre un fill als cinc mesos de gestació, aquest fragment de la primera novel·la de la periodista banyolina Bàrbara Julbe mostra un dels trets característics de l'estil de l'autora: la descripció minuciosa dels sentiments, el valor d 'abocar en paraules les múltiples ramificacions de l'aflicció.

' On em portin els ametllers' ( Gregal) també destaca des del títol per la voluntat de dotar el relat de cert alè poètic, d'un lirisme que acompanya amb absoluta naturalitat, per exemple, les paraules de la Ivet al fill mort: "M’hauria agradat ensenyar-te com els tons rogencs tenyeixen de foc les tenebres i les aparten per donar pas a la llum en aquella platja de l’Estartit a aquella hora tan primerenca. Instants sublims que embadaleixen. El dia que bufa vent, tot encara és més màgic. Les ràfegues escampen la sorra d’un costat a l’altre sense miraments, les ones s’encrespen".

Julbe pot parlar amb autoritat del procés de superació de la mort d'un fill en gestació: fa dos anys va passar per la mateixa experiència que la protagonista. L'escriptura d'una novel·la que tractés aquesta temàtica es va convertir per a ella en una necessitat vital. L'obra, però, va més enllà d'aquesta finalitat terapèutica i ofereix una trama ben travada en escenaris de l'illa de Mallorca, el barri de Santa Eugènia de Girona i la Banyoles actual, des d'on es fa una immersió a la vida a la rereguarda de la Guerra Civil.

“ L'ametller és un arbre valent, com la protagonista: és un arbre que floreix a l'hivern, quan tot està encara fred, mort i sense vida. A més triga nou mesos a formar el seu fruit", explica Julbe per justificar l'elecció d' un títol gens gratuït. De fet, la Ivet i en Pau, parella enamorada i a la recerca de feina, arriba a Mallorca a finals de gener, quan els ametllers florits de sa Roqueta marquen l'inici d'un camí insospitat.

El destí els escapça els somnis, sí, però la voluntat humana sempre pot més. Almenys aquest és un dels principals missatges d'una novel·la plena de força, coratge i esperança. Ho demostra l’àvia de la Ivet, que prefereix "canviar les males experiències pel grat record del que més estimava. L’amorosia parlar del seu marit. Li agradava recordar-lo en veu alta", es pot llegir un un passatge de l'obra.

'On em portin els ametllers' serà presentada aquest dijous 20 d'abril (20 hores) al Museu Darder de Banyoles per l'escriptora Mar Bosch.