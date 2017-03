Troben finalment un donant de medul·la per a un nen de Girona

A principis d’any, un alumne de cinquè de l’Escola Vedruna de Girona, en Roger, va rebre un cop dur. Li van diagnosticar una malaltia rara, una aplàsia medul·lar que requeria un trasplantament urgent de moll de l’os. La seva escola va començar a pensar maneres d’ajudar-lo i va organitzar una campanya per aconseguir donants. El que va començar com una iniciativa d’una escola de Girona va acabar convertit en un acte de solidaritat que va implicar tota una ciutat. Inicialment s’havia de fer una jornada per aconseguir donants, però s’hi va inscriure tanta gent que van haver d’organitzar una segona jornada.

Rècord a la demarcació

Anualment, el Banc de Sang i Teixits de Girona rep una mitjana de 20 donants de medul·la. En les dues jornades que es van organitzar a l’escola Vedruna se’n van aconseguir 576, una xifra que bat tots els rècords a la demarcació.

Des del gener la família ha estat amb l’esperança de trobar un donant compatible. L’escola ha informat que, finalment, s’ha trobat i que en Roger ja s’està sotmetent al tractament. La directora del centre, Marta Oliva, detalla que el donant és anònim i que, per tant, no saben si forma part de les persones que van anar a donar sang a l’Escola Vedruna o prové de qualsevol altre lloc. Ara bé, Oliva valora molt positivament la resposta no tan sols de la comunitat educativa del centre sinó de tota la ciutat. “Estem molt satisfets de la resposta de tothom, malgrat que no sabem qui és el donant”, afirma.

Ara en Roger estarà unes setmanes ingressat a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona, on ha d’estar aïllat mentre se li administra el tractament.