El Túnel de Vent d'Empuriabrava tanca els Wind Games més espectaculars

El Túnel de Vent d’Empuriabrava ha acollit aquest cap de setmana l'elit mundial del vol indoor. Més de 200 voladors han participat a la quarta edició dels Wind Games, la competició internacional de vol en túnel, que tanca amb un balanç espectacular. A l'alt nivell dels esportistes s'hi suma la massiva participació i l'estrena de noves disciplines artístiques que confirmen el Túnel de Vent d'Empuriabrava com un referent mundial en el mapa de les competicions internacionals.

Els Wind Games han batut “ rècord de participants, de nivell i de professionalitat i això demostra que estem preparats per convertir el vol indoor en un esport olímpic”, en paraules de la seva directora, Aida Rico.

L'estrena de les modalitats SoloSpeed i 4 Speed i la introducció d'una ronda musical dins les proves de 2WD han marcat l'edició d'aquest any que ha permès proclamar a més, els primers campions nacionals de vol indoor de la història. Per una banda, els joves voladors formats al Túnel de Vent dEmpuriabrava, César Rico i Àlex González, són els campions nacionals de vol dinàmic (2WD) mentre que el mateix títol de vol relatiu (FS) és per l’equip Papea Masculino integrat per Christian Moltó, Ernesto Fernández, Luis M. Gómez Rivas i Ivan Campos. Tots aquests esportistes representaran Espanya al Campionat Mundial que se celebrarà a Montreal el proper mes d’octubre.

Pel que fa als resultats de la competició internacional, en la categoria FS Open, els campions del món de vol indoor, els belgues Hayabusa han revalidat el títol de campions. En la divisió femenina, les voladores franceses han liderat la classificació amb la victòria de l'equip Weembi French Girls i el segon lloc de Wom'in. A la disciplina 4Way VFS, la medalla d'or se l'ha emportat l'equip americà SDC Core, mentre que l'equip local WINDOOR s'ha estrenat en aquesta categoria fent un quart lloc.

L'equip WINDOOR Team, integrat per César Rico, Federico Rawa, Álex González, Raphaël Coudray, ha aconseguit la primera posició a la innovadora categoria de velocitat 4Speed. I la jove voladora de Singapur Kyra Poh, de només 14 anys, s'ha fet amb dues medalles d'or en ser proclamada campiona de les modalitats Freestyle i SoloSpeed convertint-se en la voladora més ràpida del món. . El volador local de WINDOOR Empuriabrava César Rico s'ha fet amb la medalla de plata de la disciplina SoloSpeed. En 2WD, els millors han estat els anglesos Team Windobona.

La directora del Túnel de Vent, Aida Rico es mostra molt satisfeta pels resultats obtinguts per la cantera de WINDOOR, amb 3 medalles i pel ressó de la competició a nivell mundial. “Hem acollit els millors equips del món i els Wind Games han sigut un èxit absolut que ha despertat molt d'interès a través de les xarxes socials amb una audiència que supera els 25 milions d'internautes en només dos dies”, assegura Rico.