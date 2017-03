La UdG crea Girona Bike Planner, un web amb les millors rutes per anar amb bicicleta

El Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona (UdG) ha creat Girona Bike Planner, un lloc web on els usuaris de la bicicleta poden veure quina és la millor ruta per circular per la ciutat. De moment, s'ha desenvolupat un pilot que usa dades procedents de fonts obertes i que els mateixos ciclistes poden actualitzar.

El web calcula la ruta òptima tenint en compte les característiques del carrer, el trànsit i l'existència de carril bici i, a més, indica on hi ha aparcaments, estacions de Girocleta i comerços de venda, lloguer o reparació de bicicletes. El projecte és fruit de tres anys d'investigació i està finançat amb fons europeus. L'objectiu és sumar més usuaris de la bicicleta.