El jutjat denega a Urbanisme la suspensió cautelar de les obres del polèmic xalet de luxe a la cala del Golfet

El jutjat ha denegat a Urbanisme la suspensió cautelar de les obres del polèmic xalet de luxe a la cala del Golfet de Palafrugell (Baix Empordà). La interlocutòria sosté que "no hi ha plena evidència" que la llicència atorgada sigui nul·la de ple dret, i avança que el contenciós que hi ha obert serà el que ho haurà de dirimir a fons.

"La legalitat urbanística no es veu pertorbada, perquè la sentència pot estimar l'enderroc", recull l'escrit. L'alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, assegura que la decisió del jutge li dona "tranquil·litat" i reitera que la llicència d'obres que va permetre aixecar el xalet "s'ajusta a la legalitat". "La casa no m'agrada, però allò que es debat aquí és si és o no legal", recorda Fernández.