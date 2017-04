Vicenç Pagès Jordà: “A Catalunya no hi va haver Movida perquè ni tan sols coneixíem bé la nostra llengua”

Amb La música i nosaltres. Una mirada als anys de la Transició (Cossetània Edicions, 2017), Vicenç Pagès Jordà fa una mirada personal al que suposava escoltar música des de la mort del dictador Francisco Franco fins a la música ballable dels vuitanta, quan els discos s’escoltaven sencers. Es tracta d’una recopilació d’articles publicats a El Periódico i El Punt Avui que l’autor ha revisat i estructurat en el llibre com un disc amb cares A i B, amb un proemi sobre Nick Hornby i un bonus track sobre Lou Reed. El llibre es complementa amb deu fotografies de Francesc Fàbregas.

Què representava per a tu escoltar música de jove?

Llavors estàvem molt sols, no hi havia xarxes. Arribaves a casa teva i estaves sol, i si no sonava el telèfon no hi havia comunicació amb ningú. Aleshores et passava una cosa, escoltaves una cançó i pensaves: “Ah, mira, a aquest també li passa”. Hi havia una complicitat, et feia companyia. Tenies un moment de ràbia i hi havia cançons de ràbia, un moment de tristesa i hi havia cançons de tristesa. Per a mi eren amics que eren allà, com els llibres, que també fan aquesta feina. Són moments de la vida que no saps ben bé qui ets ni què vols i hi ha la música. És molt còmode escoltar música perquè no has de fer res, no et fa preguntes, no hi ha un diàleg, només et dona coses.

Això continua sent igual però les coses han canviat molt en el món de la música.

Hem sigut d’una generació que no teníem ni idea de què deien les lletres de les músiques que escoltàvem, i en això hi hem guanyat una mica. Hey Joe, una cançó que m’agrada, és una història molt desgraciada, d’un que enxampa la dona amb un altre i els mata. Però, esclar, accedir a la lletra era molt difícil. Encara que llegint es pogués entendre, ¿l’any 1978 com ho feies per trobar una lletra? Havies d’anar a una botiga de música i que ho tinguessin. A més, eren uns llibres caríssims. I els acords també era impossible trobar-los. Avui escoltes una cançó i la pots tornar a escoltar, la pots trobar, veure la biografia de la gent que la toca, etc. Ara hi ha una quantitat de possibilitats que abans no hi eren.

En la primera part del llibre abordes referents estrangers com Serge Gainsbourg, Abba, AC/DC o David Bowie.

Si hi ha una idea en comú és que la globalització no funciona, perquè quan ens expliquen que als anys 60 i 70 el jovent sortia al carrer, que es va fer el festival de Woodstock i tal, aquí teníem una dictadura militar horrible i les coses eren força diferents. Quan veus un documental presumptament internacional, dius: “Perdoni, aquí això no era així. Aquí ens donaven cops i ens prohibien coses”.

A la segona part o cara B parles de la música ie-ie, de Ramon Muntaner, de Mecano, de la transició que va de la Nova Cançó a la Movida.

La Movida és un intent de tancar el franquisme però d’una manera molt ràpida. Tot allò era molt recent i de cop ja es tractava de vestir-nos de colors, ser molt feliços i cantar coses frívoles. La gent tenia moltes ganes de girar full però no hi va haver Movida a Catalunya. És una cosa de Madrid i una mica de Galícia. A mi em sembla que aquí no n’hi va haver perquè no estàvem en disposició de girar full, primer perquè no sabíem la nostra llengua. Un noi de Madrid l’any 1980 podia fer una cançó en castellà perquè havia tingut el castellà a l’escola. Aquí no sabíem si havíem de dir bústia o bussón, vorera o acera, hi havia problemes fins i tot d’ortografia perquè no en sabíem. Per tant, aquí era molt difícil dir “Doncs ara flors i violes i cantarem com Alaska”, per exemple, perquè ella no tenia cap problema lingüístic però nosaltres sí.

Hi havia la Nova Cançó.

La Movida al final va servir perquè ens oblidéssim de tots els cantants catalans, que van passar a ser una cutrada kumbaià passada de moda perquè llavors el que era guai era Radio Futura o Parálisis Permanente. Vist en perspectiva, això va ser molt injust perquè tota aquella gent, Lluís Llach, Raimon..., de cop un dia vam decidir que ja no tocaven, i jo volia fer un acte de contrició. Hi ha un article sobre la Movida que parla d’això.

El proemi va sobre Nick Hornby.

Per a mi és un autor important que ha tractat la música dins la literatura. Té un llibre que es diu 31 canciones que explica que quan som joves ens agraden les coses molt bèsties, que ens sorprenguin, que ens impressionin, i que amb els anys valorem més coses que ens donin consol i que ens alegrin el dia. No cal que ens facin vomitar, no cal que ens impressionin, si ens agraden ja n’hi ha prou.

El bonus track el dediques a Lou Reed.

Quan feia COU Lou Reed era una mica l’alternativa a l’institut. Diferent, transgressor, no era obligatori, ningú t’ho preguntava. I passen dues coses. Primera, al cap d’una colla d’anys resulta que l’editorial on jo publico publica totes les lletres de Reed. Per tant, resulta que aquell tipus és un poeta. I segona, Reed va a Barcelona a llegir Salvat-Papasseit en veu alta, i diu que li agrada molt. Salvat-Papasseit era el que ens explicaven els profes de COU i nosaltres preferíem Lou Reed. Després penses que potser és que en realitat tot és el mateix. A Salvat-Papasseit li pots posar música i Lou Reed el pots publicar en un llibre. Al final veus que no hi ha un abisme entre un poeta i un músic; ens ho van explicar així però resulta que no és veritat.

Segueixes molt la música avui?

Per a mi no té la mateixa importància als 20 anys que als 50. Trobo que segons on és invasiva i impertinent. En un ascensor o una sala d’espera em molesta molt. Si vaig al dentista vull recolliment. En un bar sents Vivaldi o al súper The Ramones. Vivaldi no volia que l’escoltéssim menjant patates fregides ni The Ramones mentre comprem galetes. És una falta de respecte cap als músics, però la música s’ha convertit també en una impulsora del consum. Ara he acabat una novel·la i el protagonista directament odia la música. És una caricatura però és una postura respectable.