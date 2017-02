Vies Braves, primera organització gironina a obtenir el prestigiós segell Biosphere de turisme responsable

L' Institut de Turisme Responsable, entitat associada a la UNESCO i a l'Organització Mundial del Turisme (OMT), ha atorgat al projecte Vies Braves la Certificació Biosphere Responsible Tourism que l’acredita com a experiència sostenible. Es tracta de la primera organització de les comarques de Girona que obté aquesta certificació internacional i la primera experiència turística marítima d'arreu del món catalogada com a sostenible.

Per concedir la distinció, l'Institut de Turisme Responsable l'ITR s’ha fixat en aspectes com la gestió sostenible del projecte, el desenvolupament econòmic i social que suposa, la conservació i millora del patrimoni cultural, la conservació ambiental, la qualitat i seguretat del mateix i la implicació del visitant.

Entre els punts forts assenyalats per atorgar aquest certificat a Vies Braves, destaquen els instruments usats per a una política de turisme responsable, com l' amplitud de l'oferta i la interacció directa de l’usuari amb el medi marí i la conservació mediambiental.

L’impulsor del projecte Vies Braves, Miquel Sunyer, celebra la certificació i assenyala que “aquest segell, el més important al món dins l’àmbit del turisme responsable i sostenible, confirma la vessant social de l’experiència”.