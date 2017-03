El Vívid es reformula per oferir menys activitats però de més qualitat i obre espais emblemàtics per a fer-hi tastos

L'abril es convertirà per quart any consecutiu en el mes del vi a l'Empordà. El festival Vívid oferirà més de 50 propostes on el vi és el protagonista. Enguany, els organitzadors han optat per reduir el nombre d'activitats (l'any anterior eren 75) per tal de millorar-ne la qualitat i també incorporar novetats com tastos en espais emblemàtics com el Castell de Recasens, el Monestir de Sant Pere de Rodes, la casa de l'Abad de Llançà o la torre del Museu del Suro de Palafrugell.

L'enoturisme és una peça clau per als cellers de l'Empordà per donar a conèixer el seu producte. A més, té una incidència clara en les vendes que es fan directament al client. Segons dades del Consell Regulador de la DO Empordà, de les 5.800.000 ampolles venudes el 2016, un 11% van ser vendes directes des dels propis cellers. Enguany, i com a novetat, totes les activitats del Vívid es podran reservar directament al web del festival.