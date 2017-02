“Volem consolidar-nos com una de les orquestres de prestigi del país”

El diumenge 5 de febrer, la GIOrquestra celebra cinc anys de vida amb un concert a l'Auditori de Girona en què la formació interpretarà la Simfonia nº5 de Beethoven, entre d'altres. La Giorquestra aprofita el seu aniversari per posar en marxa un projecte solidari a favor de la lluita contra el càncer.

Què representa per la GIOrquestra arribar als cinc anys d’existència?

Vam començar la GIO l’any 2012, en plena crisi i un sector cultural més condicionat per les retallades que per la inversió. La nostra proposta era ferma: volíem engrandir les formacions musicals de Girona amb la que hi mancava, l’orquestra simfònica. Tot i la incertesa d’encetar un nou projecte, la idea va despertar força entusiasme i afortunadament, vam poder comptar -i comptem- amb el suport d’institucions, empreses i persones fantàstiques que es van entregar al projecte, i això és clau. Des d’ençà, la GIO ha anat creixent mica en mica –fins a setanta músics aquest diumenge!-, i ha pogut col·laborar amb artistes de gran prestigi nacional i internacional. Han sigut cinc anys de molt d'esforç, però estem plenament satisfets d’on hem arribat. Seguim il·lusionats i esperem consolidar-nos com una de les orquestres de prestigi del nostre país.

La GIO celebra els seus cinc anys amb la Simfonia núm. 5 de Beethoven... Tota aquesta incidència al voltant del 5, és deliberada o accidental?

És molt simbòlica. La celebració dels 5 anys és una fita molt important per a nosaltres: es tracta d’un pas en ferm en la consolidació de l’orquestra. Així doncs, en ser l’orquestra qui està de celebració, hem volgut atorgar-li tot el protagonisme –en aquesta ocasió no hi haurà solista- i per això interpretarem la número 5 de Beethoven, una obra mestra del repertori simfònic, que festeja el número del nostre aniversari (el cinquè). Per acabar-ho d’arrodonir, la celebració té lloc exactament al mateix dia i a la mateixa hora que la GIO es va donar a conèixer el 2012; el 5 de febrer, a les 19h.

El programa també inclou la cèlebre Obertura 1812, de Txaikovski, coneguda pel seu potent caire èpic. Hi haurà campanes i canons reals a l’Auditori de Girona, per recrear-la en directe?

Puc ben assegurar que l’Auditori tremolarà. A part dels instruments/elements a què et refereixes, tan presents i esperats al final d’aquesta obra, hem volgut donar-li un toc especial; no veurem els canons físicament, però podem anticipar que hi seran ben presents.

Finalment, s’estrena el poema simfònic Núria, d'Albert Guinovart. ¿En quina mesura és una obra especial?

Per a nosaltres Núria és l’obra més especial del concert i dóna sentit a tot el projecte. Núria és el nom de la nostra mare, l’ànima de la GIO i qui va inspirar l’orquestra, però per desgràcia no va arribar a veure-la néixer –un càncer se la va endur abans de presentar-la–. És per això, que en aquest cinquè aniversari volem retre aquest homenatge cap a ella, però també cap a totes les persones i famílies que han sofert i sofreixen aquesta malaltia. Es tracta d’un poema simfònic que comença amb el trasbals de la descoberta de la malaltia i el viatge que suposa, però no volíem que fos una peça trista, ni molt menys. La segona part de l’obra és un cant a l’esperança i a la il·lusió, representats en la figura de l’altra Núria de la família (la filla del meu germà Jaume i fillola meva), que va néixer poc després i va omplir la casa d’alegria. És un “cant a les nostres dues Núries” però extensible a totes les persones que ara lluiten contra aquesta malaltia. Pel que fa a l’elecció del compositor no hi havia cap dubte, per la seva gran qualitat musical i humana, havia de ser l’Albert Guinovart qui afrontés aquest projecte tan especial.

A part de celebrar l’aniversari, el concert també es presenta com un acte solidari a favor de la lluita contra el càncer. Com s’insereix aquesta tasca d’àmbit més social a dins de la labor musical?

Justament, la malaltia de la nostra mare va dur-nos més enllà d’una celebració estrictament musical. El projecte solidari s’inicia amb una campanya de micromecenatge – a través de la plataforma Verkami- per a l’enregistrament i edició del concert en un DVD solidari, realitzat per l’equip del reconegut productor audiovisual Igor Cortadellas -Igor.cat-. La iniciativa persegueix recaptar fons per a un projecte pioner del doctor Jordi Frigola de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona, reconegut com el millor centre de l’estat, per un prestigiós rànquing internacional. Aquest projecte s’articula gràcies a la col·laboració amb la lluitadora Vanessa Nueva, creadora del blog El Crep de Mi Vida on narra l’experiència de la malaltia en primera persona i qui ja ha activat amb èxit vàries accions solidàries. Durant el concert, a l’Auditori de Girona, qui ho vulgui podrà col·laborar-hi; també és possible directament a través de Verkami i de la nostra web. El concert es transmetrà en directe per Catalunya Música, dins els actes de celebració del 30 anys de l’emissora.