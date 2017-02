La Volta capgira Sant Narcís

Com cada segon dissabte de mes, La Volta (plaça de l’Assumpció del barri de Sant Narcís de Girona) és un escenari per a la creativitat i la cultura de proximitat. Especialment dedicat a la mainada, dissabte al matí hi haurà una gimcana de tallers i activitats creatives a preus populars. Hi són convocats Tell Fusta, amb les seves joguines de fusta; Queixal Edicions, amb llibre formiguer i lectura creativa; Joanic Geniut, amb un taller de tampons; L’Encès, amb taller de fang d’escultura decorativa; Instruments Trastocats, amb exhibició interactiva d’instruments creats amb materials recuperats, i La Cabana de Vímet, espai creatiu amb un taller d’autoretrats amb collage. Hi haurà zona de vermut i bona música, amb botiga de creacions dels tallers de la plaça.