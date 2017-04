Els amics de les arts creixen a recés de museus i teatres

Són els amics de les arts, condició i corol·lari de la democratització del mecenatge i de l’accés a la cultura que vivim amb el canvi de mil·lenni. Moltes entitats culturals tenen clubs d’amics o entitats afins els membres dels quals hi gaudeixen d’avantatges o beneficis exclusius o poden participar en viatges i esdeveniments.

Enguany, les celebracions del Dia Mundial de la Poesia (21 de març) a la Biblioteca Carles Rahola han tingut diferents actes durant la primera setmana de primavera. Un era el tradicional recital organitzat pels Amics de la Unesco de Girona, on es declama un poema inèdit d’un autor català en la versió original seguit de les seves traduccions a diferents idiomes. Pocs dies després, aquests Amics emprenien un viatge a Perpinyà per fer una trobada internacional amb altres delegats de la Unesco. Durant tot el mes han organitzat xerrades sobre el patrimoni natural de les comarques, han estrenat un audiovisual sobre l’escultor Miquel Blay i han patrocinat una conferència al Centre d’Estudis Escalencs sobre l’adhesió dels camins de ronda de la Costa Brava a la Llista de Paisatge Cultural de la Unesco, que l’entitat -fundada el 1985 i que ara compta amb 190 membres- ha convertit en una de les seves causes. A part d’això, “l’associació promou al llarg de l’any alguns esdeveniments emblemàtics com el Concurs Artístic i Literari, el projecte Apadrinem Escultures o la Nit de Poetes”, revela la seva directora, Dolors Reig.

Amics del Museu d’Art

Tota una sorprenent multiplicitat d’accions que només és factible assolir mitjançant la cooperació. Per això els Amics de la Unesco estableixen col·laboracions amb moltíssimes altres entitats, una de les quals és l’Associació dels Amics del Museu d’Art de Girona. Amb 710 socis, aquesta és una de les principals entitats d’aquest tipus a la ciutat i acaba de commemorar els 25 anys d’existència. A part de difondre la col·lecció i les activitats del Museu d’Art, els seus Amics funcionen com una autèntica entitat cultural autònoma. De fet una de les més actives de l’urbs. Gestionen una intensa programació a la seva seu, on porten a terme exposicions d’artistes referents i emergents, xerrades i altres actes, i són cèlebres les seves sortides culturals a altres punts de Catalunya i a grans centres artístics internacionals. El seu president, Pere Parramon, detalla: “Les activitats que programem són molt diverses, tant pel que fa al contingut com al format, i ens mantenim oberts a qualsevol àrea de l’art i del saber. El que és indispensable és que estigui assegurada la confluència entre la curiositat, el gaudi i el coneixement. Al marge d’avantatges especials amb entitats i empreses amb les quals tenim vincles, els socis tenen descomptes en totes les activitats que organitzem i que són de pagament, però és important destacar que les nostres propostes sempre són obertes a qualsevol persona que hi estigui interessada, sòcia o no”. Des dels inicis, els Amics del Museu d’Art de Girona és una associació oberta, democràtica i diversa.

Qui tria qui?

El museu de les comarques gironines que rep el màxim nombre de visitants anuals és a Figueres. El Teatre-Museu Dalí també posseeix un grup d’entusiastes. El gremi s’anomena Amics dels Museus Dalí, ja que la xarxa de la Fundació Gala-Salvador Dalí també integra els nuclis de Púbol i Portlligat en el seu famós triangle dalinià. “El grup es va fundar el 1993 i el van impulsar el president de la Fundació, Ramon Boixadós, i Lola Mitjans, que en va ser presidenta fins al 2015. Compta ara amb quasi 620 socis, de Catalunya però també d’altres indrets del món”, explica l’actual secretària dels seguidors dalinians, Júlia Cebrià, i afegeix: “Nosaltres no escollim els amics, són ells els que ens trien a nosaltres. En general es tracta de persones molt interessades en la figura del figuerenc més universal, ja que un dels nostres objectius és aprofundir en el coneixement de la seva obra, vida i personalitat polièdrica. En conseqüència, un dels nostres punts forts són les conferències que es fan sota la cúpula del Teatre-Museu de Figueres, amb la complicitat de la Fundació, que també ens ofereix algun suport econòmic”. Tot i així, la principal font pecuniària segueixen sent les aportacions dels socis, que els atorguen, a canvi, entrades gratuïtes als museus del triangle dalinià, descomptes en altres centres museístics i activitats exclusives al llarg de l’any.

El món de la cultura és en essència transversal. I de la mateixa manera que diferents institucions col·laboren obertament entre si, també a nivell individual trobem qui forma part de diferents instàncies, de manera simultània o diacrònica. És el cas d’Anna Otero i Ibáñez, investigadora de Turisme Cultural que coneix per dins les tres entitats esmentades. L’estudiosa sosté que un dels avantatges d’aquests col·lectius d’autèntics amics de les arts és que “funcionen com a dinamitzadors de proximitat, ja que incentiven el turisme local, promocionen el patrimoni, les realitats artístiques del territori i l’interès cultural general”. “Cal apreciar igualment els professionals que donen qualitat als serveis d’aquestes associacions”, resumeix. D’altra banda, en funció del sentit de compromís personal i de vincle col·lectiu que suposa, podem també parlar d’un mecanisme de democratització del mecenatge, ja que cada ciutadà aporta el seu gra de sorra al desenvolupament integrat de la cultura, del qual no es beneficiarà només ell mateix, sinó tota la comunitat. Es pot interpretar com un senyal de maduresa social i d’implicació amb les arts i la cultura, que són un pilar -i a la vegada marca i evidència- d’una societat evolucionada i intel·lectualment desenvolupada.

Veritables xarxes socials

A part de les associacions d’amics, existeixen també els clubs. La diferència fonamental és que no funcionen de manera independent, sinó que són gestionats directament per les entitats com una manera de fidelitzar usuaris, visitants o espectadors. Això vol dir que no fomenten la seva pròpia paleta d’activitats, sinó que més aviat es beneficien de promocions, descomptes i altres privilegis: són els primers a rebre informació de la programació, tenen prioritat en les reserves i gaudeixen habitualment de reduccions en entitats col·laboradores. Així succeeix amb el Club Cultura de l’Ajuntament de Girona, el Club d’Actors del Museu del Cinema o el Teatre de Bescanó, que ha aconseguit superar en menys d’una dècada la barrera dels 5.000 associats, un nombre que supera llargament la capacitat de la sala. El seu director, Quim Marcé, raona en aquest sentit: “Que un teatre amb un aforament de 337 localitats tingui actualment 5.257 carnets de soci no representa un problema. En una actuació que va tenir molt d’èxit, la vam programar quatre vegades i la va poder veure tothom que ho volia. Quan hi ha una promoció especial, avisem per correu electrònic i sovint diem que hi tindran accés els primers que ho demanin. Se les queden els més ràpids”. Tot i així, Marcé no amaga la sorpresa: “No havíem d’assolir cap xifra però ens ha sorprès que tingués aquest èxit. Tenir 5.000 contactes és molt important, perquè quan enviem informació sabem que arriba directament a gent que els importa el que podem oferir”. Curiosament, el volum d’implicats és gairebé el mateix que els seguidors del teatre al Facebook o Twitter, cosa que dona a la xarxa una gran sensació de veracitat.

Model dinàmic i lliure

Malgrat les diferències entre les dues tipologies, hi ha elements que acosten les associacions i els clubs. En definitiva, la sensibilitat pels temes culturals, les afinitats i les inquietuds compartides, tal com la percepció comuna i creixent que l’àmbit cultural i artístic constitueix en si mateix un conglomerat de valors elevadors i edificants. Els amics de les arts gaudeixen d’experiències estèticament enriquidores, però també participen activament i de manera col·lectiva en la consolidació d’un model social més dinàmic i cohesionat, més lliure i a la vegada més responsable.