I arriba el 2017

Dimarts vaig anar a la concentració a davant del meu Ajuntament per protestar per la detenció de Joan Coma. Érem unes cinquanta persones, de totes les edats, però va semblar-me poca gent, comparat amb altres vegades. No hi vaig veure familiars meus que he trobat en manifestacions allà mateix, ni polítics de l’Ajuntament que havia vist altres cops. No sé com podem admetre que s’enduguin pres un regidor per una pura repressió ideològica, encara que el deixin anar l’endemà mateix. No se l’enduen pel que diu sinó pel que representa, i encara més per veure quin mal poden fer en termes de divisió. Per això el deixen anar de seguida. És una tàctica de desgast i humiliació, a veure fins on aguantem. Es pot criticar molt la CUP, però tenen el valor de posar-se a l’avantguarda.

Un noi jove, amb una dessuadora que deia “No passaran”, va llegir el manifest. De lluny, un municipal vigilava la concentració. Algú va aixecar un cartellet que deia “Això va de democràcia” i ens van demanar un parell de vegades que ens ajuntéssim per fer-nos la foto, que després devia córrer per internet. Un home li deia a un altre: “Aquest any sí, aquest any es precipitarà”. “Vols dir?”, va preguntar l’altre home. “En Partal diu que pel setembre.”

Una dona, a una coneguda: “Em sembla que cada vegada ens haurem d’anar trobant més aquí, em sembla que haurem de concentrar-nos sovint, ara”. Però aneu a saber. L’única certesa que tenim aquest any nou és que abans de setembre sabrem cap on es decanta el moviment. El 2017 serà l’any de la independència o serà l’any de la frustració, entenent que un referèndum, a Espanya, és un senyal d’independència, i un senyal com una casa. Que Albiol parlés de la detenció d’un càrrec electe com d’“ un síntoma de higiene democrática y buen funcionamiento de la democracia en España ” és un avís del que ens espera si l’independentisme no se’n surt.

Veient el jove de la dessuadora, que aguantava el micròfon amb els guants posats, vaig pensar en el perill d’abandonament o dimissió, en el perill de malvendre’ns els joves, la seva generació i la joventut i l’energia que té l’independentisme. Avui ens pot semblar impossible tornar a la manera com va funcionar aquest país durant les dècades del pujolisme, però és un funcionament molt arrelat i explicable. L’estat espanyol sap fer servir les pors, hi té una experiència enorme. Però els canvis històrics han comportat sempre una por doble, la del que pot passar, mirant endavant, i la del que pot passar si es torna enrere, cosa que mai s’ha de descartar. Molt bon 2017.