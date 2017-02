Un atavisme que cal rebutjar o un control de plagues barat?

“Cal incidir d’alguna manera en totes aquelles poblacions que es disparen i que trenquen l’equilibri de l’ecosistema, i ara com ara l’única opció és la caça”, ha assegurat més d’una vegada la consellera d’Agricultura de la Generalitat, Meritxell Serret, per això el seu departament va anunciar un pla per combatre la superpoblació d’algunes espècies, com els senglars, els conills i els cabirols, amb el foment de la caça, la millora de la regulació dels permisos de l’activitat cinegètica o la sortida comercial de la carn d’aquests animals.

Els pagesos asseguren que els senglars i els conills s’han convertit en “plagues” i el seu increment no té aturador. El sindicat Unió de Pagesos parla fins i tot de casos que posen en risc la continuïtat d’explotacions agràries. Segons la Generalitat, les zones més afectades pels desperfectes causats pels senglars són Girona, la Catalunya Central i també punts de les comarques de Ponent.

Capítol a part mereixen els accidents de trànsit, que s’han multiplicat. A la demarcació de Lleida s’han triplicat en sis anys els xocs amb senglars o sinistres ocasionats per la seva aparició, i gairebé representen un de cada quatre accidents. El senglar, amb una població estimada de 125.000 exemplars, és, doncs, l’animal a abatre. Les captures van augmentant any rere any, i actualment arriben a una xifra d’unes 40.000 per temporada. Però fins i tot alguns caçadors, com el president dels caçadors del Camp de Tarragona, Joaquim Vidal, admet que “amb l’escopeta no n’hi ha prou i el nombre de senglars es queda pràcticament igual d’una temporada a l’altra”.

230 milions d’euros

Un estudi de la Universitat de Lleida elaborat per Julian Caldú estima que el sector de la caça a Catalunya té un valor econòmic de 230 milions d’euros. Segons les dades recollides a partir d’enquestes a caçadors i de la federació del gremi referents a l’última temporada de caça, la despesa directa és de 119 milions, mentre que la despesa indirecta suposa 110 milions. Pel que fa a l’aprofitament de les peces capturades, l’impacte és de 3 milions, dels quals més del 50% provenen del senglar.

Els ecologistes asseguren que, de moment, no demanen pas la prohibició total de la caça. Però sí que hi ha corrents de pensament favorables a prohibir-la per evitar el patiment dels animals. Priscilla Cohn, vídua de filòsof Josep Ferrater Mora i presidenta del Ferrater Mora Oxford Centre for Animal Ethics, és autora d’un llibre pioner en què defensa que no hi ha necessitat de caçar per raons ambientals (controls de població), atès que es poden fer servir sistemes de contracepció.

Cohn analitza els arguments que se solen utilitzar per justificar la caça recreativa. Assegura que la hipòtesi d’una hominització a través de la caça és errònia perquè l’ancestre humà era en realitat carronyer i s’alimentava esporàdicament de preses caçades per animals carnívors als quals foragitava. Segons Cohn, “la caça no es basaria en un ancestre antic irresistible, sinó que, com a institució cultural, pot ser acceptada o rebutjada”.