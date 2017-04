Una barca unirà les dues ribes del Ter a l’Estartit

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí té previst connectar amb un servei d’embarcació les dues ribes del Ter uns metres abans d’arribar a la Gola, la desembocadura del riu a la platja de l’Estartit. Aquesta embarcació permetria a vianants i ciclistes evitar fer una volta considerable per passar d’una banda a l’altra del riu. Al tram del riu on l’embarcació faria el trajecte entre les dues ribes l’amplada és d’uns 200 metres.

Segons l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, aquest servei afavoriria que els vianants i ciclistes que visiten la zona de la Gola del Ter gaudeixin de l’oferta lúdica i turística de l’Estartit. L’embarcació estarà adaptada per poder portar vianants i ciclistes. La connexió entre les dues ribes del Ter afavoriria també els veïns del sector del Mas Pinell, que són molt a prop de l’Estartit però separats per la desembocadura. Per anar fins a l’Estartit, els veïns d’aquesta zona han de fer una volta de diversos quilòmetres, ja que han de recular fins a Torroella de Montgrí.

La Gola del Ter és un paratge natural protegit. Al nord hi ha la platja de la Pletera, que és la prolongació de la platja de l’Estartit, i al sud la de la Fonollera.