El bisbe de Girona, pioner de l’obertura fins a la mort

Per als que no coneixien el tarannà del bisbe emèrit de Girona, Jaume Camprodon, mort la nit de Sant Esteve, ha causat sorpresa la seva decisió de donar el cos a la ciència, gens habitual en un religiós, i menys en un càrrec episcopal. Avui a les 11 del matí se celebra una missa exequial a la catedral de Girona, però el seu cos, tal com mana el protocol del servei de donació del cos a la ciència de la Universitat de Girona, ja serà a les instal·lacions de la Facultat de Medicina de Girona. El bisbat va voler aclarir la decisió del bisbe en el seu comunicat de defunció: “Les seves últimes voluntats, decidides de fa temps, han sigut que el seu cos sigui lliurat a la ciència. Era conscient que des del primer infart que va tenir, fa anys, la medicina havia fet molt per ell i, com a agraïment, volia fer la donació del seu cos per poder ajudar en la investigació de totes les malalties”. Dimecres passat, el bisbe emèrit va patir un ictus.

Un bisbe que obria camins

La decisió de Camprodon no ha sigut tan sorprenent per als que coneixien la seva trajectòria i, sobretot, per als que van viure la commoció d’algunes de les seves decisions quan va ser nomenat bisbe de Girona a les acaballes del franquisme. Una de les més controvertides va ser la d’abandonar el Palau Episcopal i anar a viure a un pis de lloguer de l’avinguda Jaume I amb la seva germana. Fins i tot l’escriptor Josep Pla, fervent defensor de les tradicions, l’hi va criticar, tot i admetre la seva coherència. El cronista de Girona, Enric Mirambell, compara “les sorpreses” que va donar Camprodon durant els primers anys amb les que està donant al món el papa Francesc. De tarannà humil i discret, Camprodon va exercir sempre una defensa tranquil·la i raonada de les llibertats de Catalunya, ja que va ser un dels signants del document Arrels Cristianes de Catalunya, on reclamava respecte a la nació catalana. Camprodon va exercir de bisbe de Girona entre els anys 1973 i 2001, any en què li va ser acceptada la renúncia.

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha lloat la figura del bisbe emèrit de Girona, mort als 90 anys, i ha demanat preservar i “mantenir” viu el seu llegat. “Al costat dels més febles i desafavorits, va transmetre des de l’Església uns valors sempre exemplars per als que som creients i els que no ho són -va afirmar Mas-. Va ser també una persona compromesa amb l’ensenyament i un fidel defensor de la llengua i la cultura del país. Construir un país millor no es fa només des de les institucions públiques, també des d’altres àmbits, com el de l’espiritualitat”, va dir l’expresident de la Generalitat.

Catalanitat en temps difícils

El president de la Generalitat i exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, el va definir així en un tuit: “Va ser un bisbe estimat, molt pròxim, senzill i obert. Fidel al seu país i a la seva gent i al seu desig de llibertat. Descansi en pau”. I Oriol Junqueras en va destacar l’“arrelament, senzillesa, coherència i catalanitat en temps difícils”.

El bisbat ha volgut agrair a la comunitat de les Germanetes dels Pobres l’acolliment que durant els últims anys va donar a Camprodon, així com als familiars que el van acompanyar i a l’equip mèdic que li va tractar les afeccions.