Els brodats de l’arquitecte Rafael Masó

L’excel·lència artística de l’arquitecte Rafael Masó no es va limitar a la concepció i el disseny d’edificis, entre els quals la Farinera Teixidor de Girona o la Casa Masramon d’Olot, sinó que es va fer extensiva a altres disciplines, com la poesia i l’urbanisme, i també al disseny d’objectes de la llar, especialment els teixits. Així s’evidencia a l’exposició De l’amor és lo jardí: Masó i els teixits, que es pot visitar a la Fundació Rafael Masó de Girona fins al 20 de maig. Comissariada per l’historiador de l’art Josep Casamartina i Parassols, la mostra conté més d’un centenar d’obres, la majoria inèdites, i posa de manifest que Masó va ser “un cas excepcional entre els arquitectes catalans, durant el Modernisme i el Noucentisme, de dedicació constant al disseny d’objectes de la llar i, sobretot, d’interès pels teixits i les labors casolanes”.

En l’exhaustiva recerca que ha dut a terme per mostrar al públic una faceta molt desconeguda de Masó, Casamartina ha pogut constatar l’interès que l’arquitecte va tenir per introduir a Catalunya els conceptes moderns de decoració que li arribaven del centre d’Europa, sobretot d’Alemanya i Àustria. “Per a Masó una gran obra també podia ser un tapet o un coixinet d’agulles. L’exposició demostra com els seus dissenys per a brodats i altres teixits eren una continuació de la seva obra arquitectònica, tant en la vida privada com en l’esfera pública”, diu Casamartina.

Disseny de senyeres

Una part de la mostra està dedicada a la intimitat, és a dir, als brodats i altres labors que Masó va dissenyar per a la seva família i per a la llar (brodats de jocs de taula, roba de vestir, jocs de llit, coixins...). La part de l’exposició dedicada a la identitat presenta el Rafael Masó dissenyador de senyeres i banderes per a organitzacions civils i religioses. Segons Casamartina, Masó és l’arquitecte català que va dibuixar i realitzar més senyeres i penons de l’època del Modernisme i el Noucentisme. En va projectar dotze, com a mínim, dels quals se’n van realitzar més de la meitat.