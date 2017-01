La campanya Girona10 omple la ciutat d’activitats

La ciutat de Girona celebra aquest cap de setmana la sisena edició de la campanya Girona10, amb una àmplia oferta de places d’hotel i menús a 10 euros, i nombroses activitats culturals i lúdiques a preus reduïts o gratuïtes. Organitzada per l’Associació d’Hostaleria de Girona, la campanya va sortejar la setmana passada 4.041 places dobles d’hotel i àpats a 10 euros entre les 43.789 persones que s’havien apuntat a la convocatòria. Els guanyadors del sorteig podran aprofitar la seva estada a la ciutat aquest cap de setmana per gaudir d’ofertes als comerços (que vendran productes a 10 euros o aplicaran descomptes d’un 10%), participar en activitats esportives (com ara la Cursa de Carnestoltes, una master class de zumba o una ruta en bicicleta) o apuntar-se a diverses visites guiades (a la catedral de Girona, amb motiu de la celebració dels 600 anys de la construcció de la seva nau, o als escenaris del rodatge de la sèrie Joc de trons, entre d’altres).

Activitats familiars

Amb motiu de la campanya Girona10, la ciutat s’omplirà també d’activitats infantils pensades per gaudir en família. Destaquen el concert d’Oques Grasses, tallers diversos, jocs de taula o espectacles de titelles. En diversos carrers i places del Barri Vell se celebraran també fires de diferents tipus, com la d’alimentació i artesania, la de brocanters, la d’art i pintura i la del col·leccionisme. El Mercat del Lleó obrirà excepcionalment dissabte a la nit per oferir tastets a preus que oscil·len entre 1 i 5 euros.

L’alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, destaca que la campanya Girona10 ajuda a desestacionalitzar el turisme, ja que porta visitants a la ciutat en unes dates, com les de principis d’any, en què acostuma a haver-hi una davallada en el nombre de turistes.