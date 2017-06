Els cineclubs, la tasca dels cinèfils que eduquen la mirada

Els cineclubs, amb projeccions més o menys esporàdiques, constitueixen una altra fórmula per fer arribar el bon cinema a tots els racons. Molts pobles petits que no tenen mitjans o prou massa crítica per a projeccions estables organitzen sessions sota el paraigua d’un cineclub, com Celrà, una població propera a Girona i culturalment molt inquieta que en els últims anys ha atret força població jove.

Josep Mir, tècnic de l’Ajuntament, va ser un dels que més van treballar per reflotar l’any 2011 un cineclub que havia desaparegut. El Cineclub 2001 va renéixer amb el nom de Cineclub 21 per ocupar un dissabte al mes, de setembre a juny, unes renovades instal·lacions de l’Ateneu. “Una colla de gent volíem reprendre les projeccions oferint cinema d’autor, però sense fer una línia gaire dura, que pogués atraure gent molt diversa”, explica Mir. No es cobra entrada, però a cada sessió es venen números per al sorteig d’un lot de pel·lícules en DVD. Els beneficis ajuden a cobrir els costos. “Tenim una base de públic molt fidel, els enviem la programació per correu electrònic, tot i que també en fem difusió a través de les xarxes socials o el butlletí municipal”, explica Mir.

De vegades la sessió es completa amb activitats paral·leles que tenen força èxit, com els tastets culinaris del país originari del film. En molts casos, com han fet amb Itàlia, la Xina i Gàmbia, conviden els residents d’aquestes nacionalitats per elaborar els tastos.

A Cassà de la Selva destaca l’actiu CineClub 8 i 1/2, que a banda de programar pel·lícules organitza altres activitats relacionades amb el cinema. Durant l’estiu també organitzen concorregudes sessions de cinema a la fresca. Tot i que es tracta d’una capital amb multicinemes, a Figueres també hi ha un cineclub amb solera, el Diòptria. Aquest cineclub realitza sessions setmanals de cinema a La Cate, amb una programació estable de cinema d’autor, en versió original subtitulada, que programa títols que no arriben a través dels circuits comercials habituals.