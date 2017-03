El concert sorpresa de Strenes apunta a Txarango

Un músic de carrer toca el charango, un instrument de corda llatinoamericà semblant a l’ukelele, i un dels vianants, en lloc de monedes, tira a la funda un nas de pallasso que l’intèrpret s’acaba posant. Més pistes, impossible. El vídeo promocional de l’organització apunta a Txarango per al concert sorpresa que donarà el tret de sortida de la nova edició del festival Strenes, aquest dissabte a les 18 h al terrat de l’Oficina de Turisme, just a l’inici de la Rambla de Girona.

La banda del Ripollès publicarà el seu tercer disc, El cor de la terra (DiscMedi, 2017), aquesta setmana, però ja ha començat a fer difusió de les cançons que conformen aquest nou àlbum. Els Txarango acostumen a explicar que van arribar a detenir-los per tocar al carrer i l’any següent ja actuaven al Festival de la Mercè de Barcelona. Una de les seves cançons més conegudes és precisament Músic de carrer, amb una tornada que ha fet fortuna: “Jo soc músic de carrer, del teu pas soc titellaire. Deixo l’alegria a l’aire per quan vulguis parar el temps”. Aquest dissabte potser no aconseguiran parar el temps, però sí el trànsit del voltant de l’Oficina de Turisme, que a cada nova edició de l’Strenes es col·lapsa de públic.

Fins al 30 d’abril

En les últimes edicions, l’Strenes havia inaugurat la programació amb concerts sorpresa de Love of Lesbian (2016) i Sopa de Cabra (2015). En aquesta cinquena edició, que programarà concerts fins al 30 d’abril, estrenaran nous treballs bandes com Els Amics de les Arts, Mishima, Maria Arnal & Marcel Bagés, Blaumut i Joan Miquel Oliver, entre d’altres.

L’Auditori, el Teatre Municipal, el Museu d’Art, La Mirona o La Mercè acolliran els concerts, principalment en cap de setmana. La programació d’aquests espais inclou artistes i grups com Renaldo & Clara, Cesk Freixas, Albert Pla i Tortell Poltrona, Gossos, Miqui Puig, Dr. Calypso, Mishima, Gertrudis, Zoo o Muchachito. Els Amics de les Arts, que també presentaran el seu nou disc, faran la clausura del festival el 30 d’abril a les escales de la Catedral. Les entrades es van esgotar en poc temps quan van sortir a la venda.

Entre els concerts més esperats hi ha el dels barcelonins Mishima, també amb entrades esgotades, que el dissabte 29 d’abril actuaran en un escenari nou per al grup que lidera David Carabén: les escales de la Catedral. El bisbalenc Miquel Abras presentarà el seu nou disc el 8 d’abril al Teatre Municipal.

La plaça Catalunya celebrarà concerts gratuïts el cap de setmana del 21 i 22 d’abril, amb actuacions de Gossos, Dr. Calyso, Buhos, Miqui Puig, Doctor Prats i Marion Harper.

Música emergent

L’Strenes acull també el concurs de música emergent Intro 17, en què deu bandes seleccionades prèviament actuaran a la plaça de Santa Susanna del Mercadal els dies 7 i 28 d’abril. Els grups que opten al premi Intro són Roko Banana, The Cuits, Koalanú, Ilych & Co, Agnès & The Pèpits, Liar Desire; Person Person i Shotta Family.

El pressupost d’aquesta edició és de 397.000 euros. L’Ajuntament de Girona hi aporta 130.000 euros i la Diputació de Girona 40.000 euros. La resta prové de la venda d’entrades, de fons propis i del mecenatge.