El concurs INTRO 2017 rep 34 propostes

El Concurs de Música Emergent de Girona INTRO 2017 ha rebut un total de 34 propostes de bandes de les comarques gironines, sis més que l'any passat. D’aquestes, vuit formacions participaran a la primera fase Strena’t a l’INTRO, dins el festival Strenes el mes d’abril. Set formacions seran escollides per un jurat format per professionals del sector i una d’elles serà la més votada del concurs que tindrà lloc al Facebook del Concurs del 5 al 15 de febrer. El proper 16 de febrer es faran públics els noms de les bandes classificades.

Deu de les bandes inscrites, deu d'elles ja s'havien presentat alguna vegada a l'INTRO mentre que la resta debuten al concurs. És una bona oportunitat per a grups novells, tant per iniciar una dinàmica com a banda, que fins al moment potser no tenien, com per tocar en escenaris en bones condicions tècniques i, per tant, fer un pas més en la seva trajectòria.