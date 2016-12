Un cristià budista

260x366 Damià Escuder Damià Escuder

Les congregacions marianes, el monestir de Montserrat i diverses organitzacions progressistes de plantejament ecumènic són alguns dels entorns religiosos en què es va moure des de ben jove Damià Escuder. Se sentia tan cristià com budista.

Dos anys abans de morir, com a testament del seu aprenentatge en el budisme, va ocupar-se de l’edició del llibre Viure el Dharma, la traducció al català de la seva companya Maria Capellas d’una guia pràctica per a la realització espiritual escrita pel lama Yeshe Losal.

Del zen a la càbala i de la psicoanàlisi al sufisme, va cultivar, en una avidesa sense límits per adquirir coneixements, un ventall d’interessos molt ampli amb una intenció pròxima a la de la gnosi.

Entenia l’art com un instrument per enfrontar-se al misteri de la vida i de la mort, amb l’objectiu d’explorar l’ocult, segons Jaume Vidal Oliveras, que en prepara una biografia i que va ser el comissari d’una petita mostra d’obres d’Escuder que es va poder veure al març al Museu d’Història de Girona.

El compromís artístic d’Escuder connectava amb els corrents partidaris de pensar globalment i actuar localment, en opinió de Narcís Selles, que ha estudiat la seva vinculació amb l’Assemblea Democràtica d’Artistes de Girona. Selles troba coincidències entre Escuder i Lluís Güell en l’intent voluntarista de buscar unes genealogies de l’univers psicodèlic en la cultura catalana. Güell va fer un dibuix el 1974 en què imaginava com seria Escuder, a qui veia com un il·lustre alquimista, el 2014. Lluís Bosch Martí defineix Escuder com un contemplatiu actiu. Un dels seus aspectes menys coneguts és la pacient companyia que feia a les amistats malaltes en el trànsit cap a la mort, com remarca Enric Ansesa Gironella. Per a Pepe Ribas, era un comunicador que convertia la tensió de la seva recerca infatigable en un acte creatiu vital. Pau Riba està convençut que per a ell Catalunya era l’univers sencer, fins al punt que constantment associava icones d’arreu amb d’altres d’autòctones, com la cresta d’un gall del Tibet amb la barretina.

Vidal, Selles, Bosch Martí, Ansesa Gironella, Ribas i Riba van participar el 16 de novembre, a la Universitat de Girona, en una jornada de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis dedicada a Escuder sota la direcció de Lluïsa Faxedas.

Aquesta jornada, en la qual també van intervenir Jordi Sobrequés i Arcadi Oliveras, marca l’inici d’una iniciativa de recuperació de la memòria d’Escuder, que segurament derivarà almenys en una exposició i una producció audiovisual concebudes per divulgar la seva figura a les generacions actuals.