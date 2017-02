La cultura i els buròcrates

Resum del Cas Fenoll: nomenen cap del Servei de Biblioteques una bibliotecària que, en cinc anys i amb uns pressupostos de temps de crisis, és capaç de renovar des de dintre i d’omplir de sentit un dels pocs refugis culturals populars que queden, les biblioteques. Hi fa una feina ambiciosa, callada, amb un criteri cultural seriós i modern. Aconsegueix atraure a les biblioteques els professionals més preparats i actius de la cultura catalana, del món de la Wikipedia al món del vi, del teatre a la dansa, d’editors a llibreters. Es guanya a pols el reconeixement dels bibliotecaris, comença a rebre premis i a convertir-se en un referent internacional. Però arriba el dia de les oposicions, i les perd.

Les perd perquè el candidat guanyador té el nivell D de català i ella no. Aquest certificat es menja els altres mèrits. No sé si val la pena aturar-se gaire en els criteris dels concursos públics i d’elecció de membres dels tribunals. És fàcil d’entendre que la candidata, justament per la feinada excepcional que feia, tingués altres prioritats que anar a cursos de nivell D. Jo tampoc tinc el nivell D, i soc Premi Nacional de literatura. No hi ha res tan efectiu contra la cultura com la burocràcia. Quan ens preguntem com s’ha pogut pràcticament erradicar la cultura dels mitjans de comunicació públics, o de quina manera s’aconsegueix rebaixar-la en el seu mateix cor, que és el sistema d’ensenyament, més i tot que la falta de recursos busquem-hi els buròcrates, busquem-hi la burocràcia.

I després hi ha un punt que, en aquest país, seria deshonest no posar sobre la taula. El candidat guanyador té carnet d’ERC, i la perdedora no.

La bona notícia que compensa una mica el dolor per l’escàndol són les dotzenes d’articles i tuits que reconeixen els èxits de Fenoll, més ben dit, que els agraeixen. Un agraïment molt sincer i molt actual, per cert, que assenyala com estem de necessitats de persones efectives als llocs de responsabilitat. Un agraïment que en el fons no és tan lluny del que sentim aquests dies pel 9-N. No estic exagerant, parlo de superar traves i buscar l’excel·lència, sigui en la democràcia, sigui en una institució tan emblemàtica històricament d’aquest país com la xarxa de biblioteques públiques.

No recordo un cas semblant de protestes en contra del relleu d’un càrrec de l’àmbit cultural, un àmbit precisament molt ric d’esperit crític, on un suport tan general a una persona no és corrent. Confio que el conseller de Cultura, @SantiVila, que és qui tindrà l’última paraula en aquest afer, ho sabrà valorar.