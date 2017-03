La davallada del vi novell de l’Empordà

El 1991 el celler Pere Guardiola de Capmany va elaborar el seu primer vi novell però el 2012 el va deixar de fer per la crisi del sector, quan n’havia arribat a embotellar 19.000 ampolles. Aquest any passat en va tornar a fer per celebrar els 25 anys però en els últims anys el vi novell s’ha deixat d’embotellar en molts cellers de la DO Empordà.

“El vi novell se n’ha anat en orris. Gairebé no se’n fa i els clients tampoc no en demanen, i això que n’havia arribat a vendre centenars de caixes”, diu Agustí Ensesa, reconegut sommelier, analista vitivinícola i marxant de vins. Anna Vicens, presidenta de l’Associació Catalana de Sommeliers, creu que la raó principal és que els gustos dels consumidors han canviat. “Jo ho atribueixo a la moda. Al beaujolais li va passar el mateix, va viure uns anys de gran eufòria i ara ja no desperta tant d’interès ni tanta curiositat”, diu Vicens.

Una festa que s’ha perdut

“Quan vaig començar en aquest món, fa més de quinze anys, recordo que l’arribada del vi novell era tota una festa. És curiós com s’ha perdut”, diu Víctor Ferrer, sommelier i comercial de l’empresa majorista de vins i licors Alregi. “Ja fa set anys que l’empresa no en compra perquè els establiments tampoc no en demanen ja. I amb el beaujolais ha passat exactament el mateix, que s’ha ben perdut”, explica Ferrer. “Com a sommelier i com a consumidora, trobo que és una llàstima que s’hagi perdut el consum de vi novell”, afegeix Vicens.

Vi de vida efímera

El vi novell és el primer vi de la temporada. Té només uns mesos d’envelliment, s’embotella al novembre o desembre, i a l’etiqueta hi consta l’any de la collita. És un vi fresc, afruitat, lleuger, delicat i sensible a canvis, que s’ha de consumir en un període curt, cosa que es converteix en un dels seus hàndicaps. “Els vins novells solen ser molt expressius, molt aromàtics i també molt efímers. Des que s’embotellen tenen una vida aproximada d’uns quatre mesos, cosa que en complica la comercialització”, diu Josep Serra, propietari del celler La Vinyeta i responsable de promoció de la DO Empordà.

En els deu anys que fa que té el seu celler, Serra no n’ha embotellat mai però no descarta fer-ho en un futur. “No m’atreviria a dir que el vi novell està en vies d’extinció perquè hi ha cellers que en continuen fent, renoven les etiquetes i milloren la promoció. Si ho fan és perquè els val la pena l’esforç -diu Serra-. Al contrari, crec que si alguna cosa pot fer és anar a l’alça; això sí, tímidament, sense assolir xifres espectaculars”. “Però a Catalunya, a diferència de França, no s’ha sabut generar una cultura de vi novell i ja fa uns quinze anys que s’hi va deixar d’apostar”. “Ara el consumidor és més coneixedor del vi i potser prefereix prendre un vi jove que un vi novell, ja que no es diferencia gaire de preu i la qualitat del jove acostuma a ser més alta”, opina Vicens.

Producció estabilitzada

A la DO Empordà aquest any només n’han embotellat, a més de Pere Guardiola, la cooperativa de Garriguella i el celler cooperatiu d’Espolla. El 2015 només ho va fer un celler i el 2014 tres. En l’última dècada el nombre de cellers elaboradors de vi novell s’ha mantingut estable entre dos i tres per anyada: als d’Espolla i Garriguella s’hi suma el Celler Trobat, també de Garriguella.