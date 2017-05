Els caps de servei del Trueta demanen que el nou hospital es construeixi a tocar del Santa Caterina de Salt

La junta facultativa de l' Hospital Josep Trueta de Girona, integrada per 34 caps de servei, ha fet públic el seu posicionament sobre el debat del nou hospital. En una compareixença han llegit un comunicat unànime en què eviten el debat sobre la ubicació i refermen quin és el seu model de futur. Segons defensen, cal que Trueta i Santa Caterina unifiquin equips per guanyar activitat i aconseguir més finançament. Per això, cal que els dos centres "no estiguin disgregats i tinguin capacitat per créixer" i acollir també el Campus de la Salut i les instal·lacions de l'Ibidgi.

Malgrat que no s'han posicionat sobre quins terrenys són els més adients -al·leguen que només es mouen per criteris professionals i no interessos personals ni polítics- han alertat que l 'espai de Domeny proposat per l'Ajuntament de Girona té un problema: bona part dels terrenys són privats. Per la seva banda, l'Ajuntament de Salt ha iniciat els tràmits urbanístics per permetre que es construeixin equipaments sanitaris al costat de l'actual Hospital de Santa Caterina. Entre les reivindicacions, els facultatius també demanen que el Trueta sigui considerat de màxima complexitat, un fet que es traduiria en 10 milions d'euros més de finançament a l'any.