Un 20% dels cadells de gos que s’importen a Girona moren

Girona és la porta d’entrada de milers de cadells de gos que s’importen des de l’est d’Europa -principalment Eslovàquia- i després es venen a través d’internet arreu de l’Estat. A Girona hi ha registrats sis nuclis zoològics que tenen autorització per importar gossos, i aquesta pràctica ha augmentat molt en els últims anys: el 2008 es van importar a Girona 2.784 gossos, mentre que el 2014 aquesta xifra gairebé es va multiplicar per cinc -13.622- i el 2015 va baixar fins als 10.400. “Estem davant d’una bombolla que genera alarma social”, diu el director dels serveis territorials de Territori i Sostenibilitat, Pere Saló, que, en aquestes dates nadalenques en què en moltes cases es regalen gossos, fa una crida a la compra responsable d’animals o a criadors locals.

Aquest mercadeig de cadells, a més, genera una mortaldat que, segons les estimacions de la Generalitat, és d’entre un 15% i un 20%. Les causes són que en el seu lloc d’origen no se’ls cria en les millors condicions i després se separa massa aviat els cadells de les seves mares, quan encara els queda un llarg camí fins a arribar al seu destí, per la qual cosa molts emmalalteixen i moren. Saló qualifica aquest percentatge d’“intolerable”, alhora que genera moltes queixes dels compradors. En els portals d’internet des d’on es venen els cadells, sovint s’ofereix un altre gos de “recanvi” en cas que el que s’ha comprat mori. Segons la informació de la Generalitat, els cadells es venen als centres d’importació per uns 40 o 50 euros, que els venen per entre 400 i 500 euros.

Comprar cadells i les gosseres plenes

Des del Col·legi d’Advocats de Girona insten els compradors que se sentin estafats a denunciar el cas. “Coneixem el cas de Girocan, en què diversos afectats han presentat querelles”, diu Marina Vall-llosada, vocal de la comissió de protecció dels animals, que afegeix que “costa d’entendre que la gent es gasti diners per comprar un animal quan les gosseres estan plenes de cadells i després no presenti denúncia”. “De tota manera, la solució idònia seria aplicar una moratòria i que no es pogués comerciar amb animals durant uns quants anys”, conclou Vall-llosada.