La direcció esportiva treballa fa tres mesos en el pla A, pensant en l’ascens

Quique Cárcel treballa en la confecció de la plantilla del Girona 2017/18 amb dues estratègies clarament diferenciades. El director esportiu del club gironí, amb contracte fins al 2019, ha reconegut tenir un pla A i un pla B segons quin sigui el destí d’un equip que si suma un punt en les dues jornades que queden ja farà per assolir l’ascens a Primera. La bona temporada realitzada pel Girona ha fet que Cárcel se centrés durant els últims tres mesos -gairebé de manera exclusiva- a potenciar la primera i més desitjada opció, que no és altra que amb l’equip a la màxima categoria.

Tot i això, el pla B, el que preveu que no s’aconsegueixi el repte de l’ascens, és en un calaix per al que pugui passar. Un calaix al qual s’espera posar la clau de manera definitiva aquest diumenge i tancar una carpeta que, ara mateix, ningú vol tornar a obrir.

Jugadors puntals renovats

L’estratègia del club respecte d’un hipotètic futur a Primera és clara: Cárcel i Pablo Machín -el tècnic del Girona finalitza contracte el 2018- desitgen trobar l’equilibri perfecte per afrontar amb prou garanties la primera experiència a l’elit. Tal com ja ha passat aquest curs tot passa per dissenyar una plantilla competitiva, amb una barreja de jugadors joves i experimentats amb fam de seguir creixent. Recentment desplaçat fins a Manchester, Cárcel està convençut que l’ascens significaria acostar la proximitat entre els dos clubs per mirar de potenciar la seva relació. A més a més, durant la temporada s’han portat a terme diferents renovacions de jugadors puntals. Casos com el de Borja, Aday o Kiko Olivas, renovats fins al 2019, serveixen com a clars exemples de la tasca realitzada per Cárcel durant aquest temps: si no es pot utilitzar el pla A, el pla B té prou força per intentar aconseguir l’objectiu la temporada vinent.

16 jugadors de la plantilla tenen contracte més enllà d’aquesta temporada -alguns fruit de clàusules de pròrroga de contracte automàtica en cas d’ascens-, sense comptar amb els quatre que tornaran de les seves cessions i que s’haurà de veure quin es el seu destí, com passarà amb els que finalitzen la seva estada a Montilivi: Richy i Felipe encara no han renovat i Marí, Mojica, Cifu, Maffeo, Cámara i Longo acaben les seves respectives cessions a Girona.

Quique Cárcel i Pablo Machín, no obstant, saben perfectament què volen per al seu Girona, tot i que, per respecte als protagonistes, no ho faran públic fins que ho hagin comunicat directament als afectats, cosa que no passarà fins que s’hagi acabat la temporada.