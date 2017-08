Lloret de Mar requereix que totes les discoteques acreditin que compleixen les mesures de seguretat

L'Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) requerirà a totes les discoteques i locals d'oci nocturn (com ara bars musicals) que acreditin que compleixen amb les mesures de seguretat que marca la llei.

A principis de temporada, cada mes de maig, tots els establiments ja presenten una declaració de responsabilitat –avalada per un enginyer- on s'hi recull que tot està en ordre. Ara, però, després del crim al St. Trop, l'alcalde Jaume Dulsat ha subratllat que l'Ajuntament " fa un pas més" i engega aquesta campanya, "per tenir clar que realment els locals d'oci compleixen amb allò que els pertoca".

Els requeriments s'enviaran a una cinquantena de locals, que els rebran entre avui i demà. En cas que es detectin incompliments, el consistori obrirà expedients.

En relació al tancament cautelar del St. Trop, Dulsat també ha avançat que la reobertura " no serà immediata" a partir del moment en què el local presenti la documentació, perquè abans caldrà estudiar-la a fons.