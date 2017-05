El dissenyador Elio Berhanyer, gran protagonista de la 3a edició de GiModa

El dissenyador Elio Berhanyer serà el gran protagonista de la tercera edició de la Setmana de la Moda de Girona, GiModa, que se celebrarà del 9 al 12 de juny. Els organitzadors de l’esdeveniment volen fer un reconeixement a la trajectòria d’aquest creador de 88 anys, un dels dissenyadors de moda més reconeguts d’Espanya i amb una gran projecció internacional. Elio Berhanyer ha comptat entre les seves clientes personatges de la talla de l’actriu Ava Gardner, Vyd Charisse i la Reina Sofia i ha rebut nombrosos premis, entre els quals destaca la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts i el Premi Nacional de Moda.

La Setmana de la Moda de Girona està organitzada per Agimod i l’ Ajuntament de Girona i té la col·laboració de la Generalitat i la Diputació de Girona. La tercera edició de GiModa acull onze dissenyadors, alguns d’ells emergents i d’altre firmes consolidades, que presentaran les seves propostes: Yerse, Pototi, DNA, Bella Lola, Pau Esteve, WHO, Ilisa Goodman, Limbo , Nuria Serra , KM by Lange i Ingrid Munt. Les desfilades es duran a terme al Teatre Municipal de Girona i a partir d’avui ja es pot demanar a través del web www.gimoda.cat les invitacions gratuïtes per poder assistir-hi ja que l’aforament és limitat.

La desfilada inaugural de la tercera edició tindrà lloc el divendres 9 de juny a les 21 hores a la plaça del Vi de Girona i anirà a càrrec de Yerse.