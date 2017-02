Empresaris sèniors assessoren 27 joves emprenedors gironins per desenvolupar la seva idea de negoci dins el programa YUZZ

Un total de 27 joves emprenedors de les comarques gironines reben assessorament i formació per desenvolupar 18 projectes empresarials de base tecnològica que han presentat al programa "Yuzz, joves amb idees". Els experts que assessoren els joves validant la seva idea de negoci en el vessant econòmic i financer són membres de SECOT (Sèniors per a la Cooperació Tècnica) Girona, una plataforma integrada per exdirectius d'empreses que actualment ja estan jubilats i que ofereixen de manera voluntària la seva experiència i els seus coneixements en gestió empresarial als joves emprenedors, a pymes o als col·lectius més vulnerables, entre d'altres.

Els experts voluntaris de SECOT fan de mentors de manera personalitzada a cadascun dels joves que participen al programa “Yuzz, joves amb idees”. “ La nostra experiència pot ser molt útil per a aquests joves. Cadascun d'aquests emprenedors té assignat un tutor-mentor, que li fa de guia per desenvolupar el seu projecte a nivell econòmic i financer”, explica el president de SECOT a les comarques gironines, Joaquim Munné. “Amb aquesta tasca altruista tornem a la societat el que la societat ens ha donat”, afegeix Munné.

A les comarques gironines aquest any s'han presentat una trentena de projectes a aquest programa, dels quals se n'han acceptat 18 pel seu caràcter innovador i per la solidesa de la idea de negoci plantejada. El programa Yuzz és promogut pel Banco Santander a tot l'Estat espanyol i a Girona es porta a terme amb la col·laboració de l' Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG), el Parc Científic i Tecnològic de la UdG, l' Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç de Girona, la Fundació Princesa de Girona, el Consell Comarcal del Gironès i el Centre Internacional de Negocis de Catalunya (CINC).

Al marge del guiatge que reben dels experts de SECOT, els joves seleccionats per participar al programa Yuzz, els yuzzers, reben formació gratuïta i poden assistir a sessions pràctiques i tallers de design thinking, creativitat, finances, lideratge, màrqueting o habilitats comunicatives. Als seleccionats se'ls hi valora el seu talent, la seva actitud i l'esperit emprenedor.

En finalitzar el procés de formació, els joves amb el projecte millor valorat de cada centre Yuzz de l'Estat viatjaran a Silicon Valey, referent internacional en innovació i emprenedoria, on podran accedir a fòrums de finançament i assessorament en internacionalització, així com contactar amb inversors. Els tres millors projectes rebran, a més, una dotació d'entre 10.000 i 30.000 euros per desenvolupar el seu negoci.

A Girona, SECOT compta amb una quarantena de socis. L'any passat van dedicar més de 400 hores a l'orientació empresarial.