Un esmorzar de forquilla obrirà la Fira del Porc de Riudellots

Riudellots de la Selva celebra aquest cap de setmana la quarta edició de Fiporc, la fira dedicada al món del porc, amb degustacions, exposicions, tallers i demostracions del procés de matança i d’elaboració d’embotits, entre altres activitats. La cita la inauguraran dissabte al matí, amb la ja tradicional tallada de fuet, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, i l’alcaldessa de Riudellots, Montserrat Roura. Abans de l’obertura oficial, els visitants podran gaudir d’un esmorzar de forquilla amb productes del porc. Aquesta és una de les novetats que incorpora la fira, com també un mercat del rebost d’hivern.

Pizza de carn de perol

En l’edició d’aquest any s’ha ampliat la zona de tast, on es podrà degustar i comprar tota mena de productes i derivats del porc, com ara greixons, embotits, pernils, botifarres, carn a la brasa i, fins i tot, pizzes de carn de perol i croquetes de galta de porc. Com a novetats, aquest any hi haurà pota i tripa, porc a l’espasa i aranya de porc a la brasa. Un taller de cuina permetrà aprendre a fer l’arròs amb galta.

L’àrea de tast compartirà protagonisme amb l’escenari de demostracions i exhibicions del procés de matança, especejament i elaboració d’embotits. Per escalfar motors per a la fira, demà divendres se celebrarà la quarta jornada tècnica adreçada als professionals del porcí.

Fiporc està impulsada per l’Ajuntament de Riudellots, població on la indústria de la carn, especialment del porc, s’ha convertit en un dels principals eixos econòmics. Un total de 25.000 porcs arriben diàriament a Riudellots per ser sacrificats i transformats en diversos productes alimentaris.