Un excepcional octet de violoncel·listes de futur

El violoncel·lista Josep Bassal, professor del Conservatori de Música Isaac Albéniz de Girona des de fa 31 anys, ha reunit vuit dels seus exalumnes, que actualment exerceixen com a músics professionals a Catalunya o a l’estranger, per crear l’octet que interpretarà la Bachiana brasileira número 1, d’Heitor Villalobos, en el concert que es farà el 22 de març a l’Auditori de Girona.

El concert forma part de les activitats musicals que el Conservatori ha programat per celebrar el seu 75è aniversari. Els membres de l’octet són Daniel Regincós, Pau Ferrer, Anna Comellas, Domènech Surroca, Jordi Ortega, Ramon Bassal, Ester Puig i Queralt Rodríguez.

La Bachiana brasilera número 1, titulada així en al·lusió a Johann Sebastian Bach, està inspirada en l’obra d’aquest autor, i conté melodies i ritmes de la música popular brasilera. L’obra està dedicada a Pau Casals i va ser escrita el 1930.

“És un honor que Bassal ens hagi triat per participar en aquest concert d’aniversari. Em fa il·lusió retrobar-me amb antics alumnes del professor, que per a nosaltres va ser un referent”, apunta Queralt Rodríguez. “Si em dedico al violoncel és gràcies a Josep Bassal”, afegeix Daniel Regincós.

A més de la tasca docent, Bassal ha actuat com a solista o en formacions de cambra en més de 25 països. Especialista en el repertori català per a violoncel, té una de les principals col·leccions privades de partitures per a aquest instrument.

En la segona part del concert, professors del departament de vent i percussió del Conservatori interpretaran el Concert per a 7 instruments, de G.F. Telemann, entre altres peces. Actuaran Sebastià Bel, David Canet, José Juan Pardo, Sara Parés, Abel Puig, Elvira Querol, Séverinne Rospocher, David Salleras, Josep Tro i Esteve Zulees.