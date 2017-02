Els firaires gironins denuncien que cada cop els posen més traves per poder fer la seva feina

Els firaires gironins denuncien que cada cop tenen més complicat poder fer la seva feina, per les traves que els posen alguns dels ajuntaments de les localitats on treballen. Asseguren que contínuament els canvien d'ubicació i, a vegades, no hi ha prou lloc per acollir totes les atraccions. Això provoca que alguns es quedin sense treballar.

El president de l'Associació de Firaires de les Comarques Gironines, Joan Bagó, explica que tenen una organització i no pot ser que els "maregin amunt i avall". També reclamen menys restriccions horàries i que hi hagi unanimitat a l'hora de demanar la documentació perquè no sigui diferent a cada municipi.