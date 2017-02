El mecanisme de la por

EL MECANISME DE LA PORés tan profund que, disset anys després, encara recordo una portada de La Vanguardia. L’he buscat a internet per confirmar que no me la imaginava. 26 de maig del 2000. Titular principal de portada: “ Pujol pide respetar el desfile, pero cree legítimo criticarlo ”. El “ desfile ” era la desfilada militar del Dia de les Forces Armades, que aquell any el ministeri de Defensa havia decidit traslladar a Barcelona. Hi va haver manifestacions en contra, es van tallar l’A-7 i carrers importants de la ciutat. Feia dos mesos que Aznar tenia majoria absoluta, i ja anaven contra nosaltres. En un primer moment, volien fer passar els tancs per la Diagonal. Maragall va celebrar que al final canviessin la Diagonal per Montjuïc. Borrell va discutir-s’hi i va dir que les tropes que el 1939 van entrar per la Diagonal no eren de l’exèrcit espanyol sinó de l’exèrcit franquista. La por és desagradable fins i tot per a qui se’n beneficia, i se’n fa un ús hipòcrita, conscient de remenar fang. El mateix diari entrevistava el ministre Trillo: “ Los que van de voceros del pueblo se llevarán un chasco al ver la buena acogida al desfile ”.

Però el que jo recordava era la fotografia de la portada. Estava feta des d’un helicòpter militar que sobrevolava Barcelona. S’hi veia un oficial (el peu de foto en donava el nom, eloqüent, de “ comandante Atilano ”), amb el casc posat, mirant a sota seu l’Eixample i la Sagrada Família, amb la porta de l’helicòpter oberta, com si estigués a punt de saltar en paracaigudes.

És una portada tan forta que potser algun lector l’haurà recordat com jo aquesta setmana de les manifestacions a Celrà contra la presència de l’exèrcit espanyol. L’exèrcit hi ha estat maniobrant, segons l’alcalde de la població, com a “represàlia per haver aprovat el novembre passat una moció contra l’exèrcit i contra la seva activitat en espais que no fossin estrictament militars”.

L’exèrcit espanyol a Celrà, a Llançà, al parc de Collserola, a Montserrat, l’exèrcit al Saló de l’Ensenyament, l’exèrcit ocupant una portada de diari català. A la democràcia només se l’atura amb violència. Últimament no parem de sentir amenaces, i més que en sentirem. Dels exabruptes de Trump i el populisme que ve, als drons i la nanotecnologia militar, tota violència efectiva es farà servir. El mecanisme de la por és tan potent que en qualsevol moment pot sorprendre’ns a nosaltres mateixos. ¿Calia una fotografia de portada com aquella? Encara avui me’n recordo. La violència fa por. Hi ha gent prou covarda per no reconèixer-ho.