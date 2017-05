El 97% dels 222 municipis gironins tenen elaborats els plans de delimitació de franges d'incendis

El 97% dels 222 municipis que tenen les comarques gironines ja han elaborat els plans de delimitació per a la prevenció d'incendis. Es tracta del "mapa" que fixa la protecció contra focs en nuclis urbans, al costat d'urbanitzacions i en instal·lacions aïllades. D'aquests, el 70% tenen el document aprovat i 40 poblacions ja tenen els projectes executius (en els quals es materialitzen els plans) en marxa.

La Jonquera (Alt Empordà) és un dels cinc municipis que s'han acollit a les ajudes promogudes per la Diputació de Girona i el Departament d'Agricultura per protegir-se contra els incendis i que ja estan fent els treballs de neteja. El municipi, un dels més afectats pel gran foc de 2012, tindrà delimitada abans del 15 de juny una franja de 33 hectàrees a l'entorn del nucli urbà. El delegat d'Interior a Girona, Albert Ballesta, ha assegurat que el Govern va aprendre "la lliçó" en matèria de prevenció fa cinc anys i remarca que amb mesures com aquestes s'hi hauria pogut actuar amb més celeritat.