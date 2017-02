TAMPOC CAL SER UN GENI per preveure l’efecte sentimental del judici de Mas que comença dilluns, ni la manera com revaloritzarà el 9-N. Veient que no pot aturar el referèndum, ara l’unionisme mira de fer front al terrible problema que té (que els seus vagin a votar, que posin per sobre la seva persona a l’Estat) dient que el referèndum no es farà i que, si es fa, serà un nou 9-N. Però és que la principal confiança que el referèndum es faci ve justament del 9-N. I amb el judici de Mas, l’Estat revaloritza el 9-N.

¿Algú dubta que va ser una de les dates decisives de la història dels catalans? Va ser la confirmació de la sorpresa que per a nosaltres mateixos va ser la manifestació del 2012. El formiguer catalanista va sortir a la superfície a respirar. Un detall que tothom que va anar-hi recordarà és la gent retratant-se votant. La meva àvia de 93 anys, en una foto, reafirmant-se. Pot semblar fàcil, vist ara.

¿El referèndum serà un nou 9-N, com diuen? Perfecte, doncs, perquè el 9-N va ser definitiu. Qualsevol pas endavant és un pas sense retrocés en l’exploració de nosaltres mateixos. No ens en tombaran pas el record. Imaginem-nos avui sense el 9-N. La nit abans encara pensàvem que es desmuntaria, hi havia una coacció no només contra els funcionaris, sinó contra tots els que hi vam participar, basada en el record de la guerra i la repressió franquista, i així i tot es va fer. Gràcies a l’èxit del 9-N ara sabem que un referèndum el superarà de llarg en participació.

El judici revaloritzarà també qui va liderar el 9-N. Recordem que, en aquells moments, el partit de Mas estava coalitzat amb un partit que es deia Unió. Que després Mas no pogués repetir de president va deixar clar que el Moisès dels cartells electorals no era irreemplaçable, però imaginem si ara fos president.

La corrupció té lligat de mans i peus el sistema polític espanyol. El problema és que sense moure’s també es continua corcant. Espanya no pot fer concessions, és un castell de cartes, si en toques una cauen totes. Com diu Rajoy, “ ni quiero, ni puedo ”.

L’altre dia vaig fixar-me com la peixatera agafava un gall. Va pinçar-lo agafant-lo pels ulls, és a dir, va agafar-lo pel cap clavant-li el dit gros en un ull i l’índex a l’altre, el va aixecar així i el va posar a la balança. Mira, vaig pensar, el gall ets tu i la peixatera és la història. Està passant i no ho pots veure, justament perquè està passant. I quan es diu que només pots conèixer el present molt després, tampoc és del tot així, però pots notar què n’ha quedat, la seva empenta a l’esquena.