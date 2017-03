El passat és el leitmotiv del MOT 2017 a Girona i Olot

Explorar els usos del passat en la literatura contemporània, a partir de múltiples punts de vista i en diversos gèneres, des de la novel·la històrica fins a la biografia, és l’eix de la quarta edició del MOT, el festival de literatura que se celebra entre Girona i Olot. Si la setmana passada la capital de la Garrotxa va ser la seu de les activitats, aquesta és Girona.

Des d’avui fins dissabte, a la Biblioteca Carles Rahola conversaran de manera distesa autors com Manuel Rivas, Evelio Rosero, Pilar Argudo, Tània Juste, Patrícia Gabancho, Gemma Ruiz, Edward Rutherfurd, Enric Calpena, Bernardo Atxaga, Albert Sànchez Piñol, Martí Gironell, M. Carme Roca, Mita Casacuberta, Joan-Daniel Bezsonoff, Mathias Énard, Salem Zenia, Daniel Rodríguez i Leonardo Padura, entre d’altres, sobre temes com les marques del temps, les nissagues o escriure la memòria.

Sumar esforços per créixer

També hi haurà un recital de poesia, el Ver-MOT, dissabte al migdia a la plaça de l’Assumpció, al cor del barri de Sant Narcís, un espai on la cultura es viu de manera especialment present, i una tertúlia-espectacle de cloenda.

La setmana passada el centre del festival va ser Olot. Amb l’objectiu de sumar esforços per enriquir el festival, aquest any s’ha firmat un conveni de col·laboració amb l’Institut d’Estudis Baleàrics. També es va habilitar un servei especial d’autobusos els dies de festival per unir les dues ciutats i reduir l’ús de vehicles particulars.