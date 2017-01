Les persones, prioritat de l’acció política del govern

L’atenció a les persones és una de les principals prioritats del govern municipal de Figueres. “El fort impacte de la crisi econòmica a la ciutat, que afecta una població immigrada arribada molt recentment, sense haver teixit xarxa a la ciutat i sense haver consolidat el seu modus vivendi, ens aboca a la necessitat d’atendre l’emergència social com a prioritat”, afirma l’alcaldessa.

Un altre dels grans objectius del govern liderat per Marta Felip és “assolir l’augment del nivell formatiu bàsic dels figuerencs i figuerenques per arribar a conciliar la demanda d’ocupació, que hi és, amb un atur molt estructural d’entre el 17% i el 18%”. Així mateix, el govern municipal es planteja “acabar amb el dèficit dels últims 20 anys en equipaments municipals”. “Es tracta d’assolir el nivell òptim per a una ciutat dinàmica, jove, capital d’una àrea d’influència de 150.000 persones, centre d’atracció cultural i de potent projecció exterior”, subratlla l’alcaldessa.

Emergència social

Durant l’any passat, l’Ajuntament de Figueres va destinar 1.105.000 euros a l’adquisició de vint habitatges per a persones en risc d’exclusió social. A més, va invertir 1,7 milions en atenció a l’emergència social i va estrenar noves oficines administratives de serveis socials i un nou centre de distribució d’aliments. Figueres és una de les ciutats seleccionades per desenvolupar el projecte Invulnerables, que pretén impulsar la cooperació entre la Generalitat, el Barça, La Caixa i les empreses en la lluita contra la pobresa a Catalunya. En l’àmbit de l’educació, Figueres va rebre la distinció de Ciutat Amiga de la Infància, atorgada per l’Unicef. A partir d’ara, el consistori es planteja el repte d’incrementar el nivell formatiu de la població figuerenca, implantar un nou grau mitjà de formació professional i elevar l’oferta de formació ocupacional. En el camp de la cultura, l’Ajuntament va treballar l’any passat en l’orientació del projecte museístic de la casa natal de Salvador Dalí i en l’orientació jurídica de la constitució de la futura Fundació Casino Menestral per afrontar les obres que falten fins que s’obri.

Un projecte controvertit

Un altre dels projectes que reben el suport de l’equip de govern és el Museu del Circ, impulsat per Genís Matabosch, que preveu un museu permanent, un centre d’alt rendiment per a artistes d’arreu del món i una carpa instal·lada tot l’any amb espectacle resident mig any. L’anunci que l’Ajuntament destinarà 1,5 milions al Museu del Circ en tres anys ha provocat que s’obri un debat sobre la conveniència que aquest projecte rebi diners públics. De fet, s’ha creat una plataforma que recull signatures a favor que el govern ajudi a pagar l’equipament i una altra que en recull en contra.

“No entenc per què Figueres ha d’invertir una pasterada en aquest equipament costosíssim, sobretot amb el Museu de l’Empordà en standby, la casa natal de Dalí tancada i el Museu del Joguet a mig gas”, exposa l’escriptor Sebastià Roig. No està pas en contra del Museu del Circ, però sí de l’ús de diners públics. En canvi, Comerç Figueres considera que és una “oportunitat única de tenir un punt d’atracció d’importància mundial al cor de Figueres”. Segons aquesta entitat, el projecte permetrà recuperar la Casa Nouvilas, un edifici senyorial del 1895 que es va comprar per 3,8 milions per destinar-lo a serveis socials.