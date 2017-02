Les pluges fan reviure criatures del Triàsic

Els amants de la natura els esperen amb impaciència, com cada vegada que les pluges abundants omplen l’anomenat Clot d’Espolla, al Pla de l’Estany. Són els triops, uns petits crustacis de tres ulls, llargues antenes i cua bifurcada, i envoltats de llegenda perquè se’ls considera una de les espècies animals vives més antigues, i es diu que reneixen del fang.

Amb les últimes pluges, el Clot d’Espolla, un estanyol intermitent connectat subterràniament amb l’estany de Banyoles, s’ha omplert totalment i això permetrà que es descloguin els ous que els triops hi van deixar l’última vegada que aquest estanyol va contenir aigua. Quan es desseca, els triops moren però els ous es poden conservar fins a sis anys, suportant fred o sequera extrema, fins que l’aparició d’aigua permet el naixement de les larves.

Segons explica el biòleg Carles Feo, membre de l’associació naturalista del Pla de l’Estany Limnos, l’actual estat del Clot d’Espolla, completament ple d’aigua, permetrà que en els pròxims dies neixin els triops i també afavorirà l’aparició d’amfibis i altres espècies en aquest espai. Qui vulgui arribar-se fins al Clot d’Espolla per observar els triops caldrà que ho faci els pròxims dies, ja que habitualment aquest estanyol s’asseca al cap de poques setmanes d’haver-se omplert i recupera l’aspecte que té habitualment, el d’un prat humit sense aparent interès.

Les últimes pluges no només han fet que el Clot d’Espolla recuperi l’aspecte d’un estanyol o platja (també se’l coneix com a Platja d’Espolla), sinó que també han permès de veure salts d’aigua que en comptades ocasions es poden apreciar, com el d’en Martís, que es troba en un tram del rec que condueix l’aigua del Clot d’Espolla fins a desembocar al riu Fluvià.

Fa uns 200 milions d’anys

Tot i que al Clot d’Espolla hi habiten diferents espècies quan s’omple d’aigua, la que més curiositat desperta és la dels triops. Carles Feo explica que és una espècie que ja existia durant el període Triàsic, fa uns 200 milions d’anys, i que des de llavors “s’ha mantingut gairebé invariable tant en la seva aparença com en la seva estructura”.

El Clot d’Espolla és un dels pocs espais naturals de Catalunya on es poden trobar triops, ja que és una espècie totalment adaptada a les característiques d’aquest hàbitat: poden suportar grans variacions en les condicions d’humitat, des de la inundació total fins a la sequera absoluta, i durant anys. També propicia l’existència d’aquesta espècie al Clot d’Espolla el fet que no hi hagi peixos o altres animals depredadors.

Atres hàbitats on s’han trobat triops a Catalunya són els arrossars del delta de l’Ebre i de Pals, ja que són també llacunes intermitents d’aigua, però els naturalistes alerten que els tractaments fitosanitaris que s’hi apliquen, per lluitar contra les plagues que afecten els cultius, representen una amenaça per a la supervivència dels triops en aquests espais.

Jocs que amenacen l’espècie

Una altra de les amenaces que, segons els naturalistes, ha posat en perill els triops són els jocs que diferents marques venen com a joguines educatives perquè els nens puguin observar el naixement i també el creixement del que anuncien com a “animals prehistòrics”, “criatures misterioses” o “fòssils vivents”. Contenen ous de triops i un petit aquari per afavorir que es descloguin i neixin els crustacis.

En l’última campanya de Reis la Guàrdia Civil va intervenir milers d’aquestes joguines perquè no especificaven si els ous de triops eren d’una espècie considerada invasora. Segons explica el membre de l’associació Limnos, “l’alliberament dels ous d’aquests triops, dels quals es desconeix la procedència, en un ambient natural podria provocar una alteració o fins i tot l’eliminació de les poblacions de triops que són autòctones”.