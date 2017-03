La poesia puja a escena per gaudir-la en companyia

La poesia recitada, compartida en veu alta entre autors i lectors assidus d’aquest gènere, viu un moment àlgid a la ciutat de Girona. Cada vegada hi ha més propostes, i amb més seguidors, que aposten per gaudir de la poesia en companyia, més enllà de llegir-la en solitari.

Recitals en petits locals de la ciutat, i cicles de poesia en alguns centres cívics, com ara el de Can Ninetes i el del Barri Vell, confirmen l’existència a la ciutat d’una escena vital, creativa i perseverant, que integra moltíssims autors, rapsodes, editors i un públic seguidor. El festival Ara Poesia, el festival de les arts de la paraula més antic i resilient de la ciutat, impulsat per la Casa de Cultura de Girona, representa la punta de l’iceberg d’aquest auge del vers recitat que es viu a la ciutat.

La XXI edició d’aquesta cita va començar ahir amb l’espectacle poètico-musical Paral·lelismes, del cantautor Joan Isaac, i continuarà fins al 5 d’abril a la Casa de Cultura, quan la poeta Maite Muns Cabot, barcelonina arrelada a l’Empordà, entreobri el seu quart llibre, Mnemòsine, mare de muses.

L’organitzador del festival, Roger Costa-Pau, manté que cites com aquesta són necessàries perquè la poesia “deixi de ser minoritària, precària i marginal, condemnada al petit format i descuidada per les administracions”. L’organitzador del festival destaca “l’esforç d’algunes entitats, com la Llibreria 22, que promociona la poesia des de fa 40 anys”. El responsable d’aquesta llibreria, Jordi Gispert, ratifica que casa seva “està oberta a la creació poètica, tot i que representa tan sols entre l’1% i el 2% de les vendes”.

A l’escena i al paper

L’aposta per la poesia a la ciutat de Girona es manifesta no només en els espectacles poètics, sinó també en el protagonisme que determinades petites editorials dediquen a aquest gènere: Curbet, Quadrivium, El Llop Ferotge, Llibres del Segle i, més recentment, Edicions Tremendes, que componen un marc molt dinàmic, amb edicions regulars d’autors emergents. Els responsables d’aquests segells sostenen que les grans editorials han abandonat l’art líric.

Precisament, les Edicions Tremendes, juntament amb l’associació Magic Room, ha iniciat aquest any unes trobades literàries a El Didal, un petit restaurant del Barri Vell, que s’omple de gom a gom a cada sessió. Les pròximes seran el dia 9 i el dia 30 de març, la primera dedicada a la poesia eròtica. Són encontres de lliure participació que mantenen viu l’esperit dels que anys enrere es feien a la llibreria-bar Context o en els extints El Cercle i Lateral, sempre amb gran volum d’assistència.

El festival Ara Poesia inclou presentacions de nous títols, xerrades i recitals. Edgar Allen Poe mereixerà una lectura dramatitzada, a càrrec de Txema Martínez i Jordi V. Pou, el dia 10 de març. El 22 de març, Corina Oproae i Antoni Clapés faran una lectura comentada de tres poetes romanesos del s. XX: Lucian Blaga, Pic Adrian i Ana Blandiana.

Poesia i arts

El diàleg entre la poesia i les arts plàstiques l’exemplifiquen, dilluns que ve, el poeta Víctor Sunyol i l’artista Quico Estivill, que mantindran una conversa arran de l’exposició d’aquest últim, Ab intra, visitable a la Casa de Cultura. El dia 27, el poeta Vicenç Altaió debatrà amb Jordi Mitjà a propòsit del llibre que acaba de publicar l’artista, Pells en suspensió. La interdisciplinarietat marca el recital performatiu del dia 16, Hiroshima’m mon amour, concebut per un grup d’activistes locals que barreja música i projeccions videogràfiques al voltant de la guerra, la ciutat i l’amor. El festival també compta amb el vigatà Lluís Solà i la gironina Maria Cabrera, guardonada amb el premi Amadeu Oller 2004 i el Carles Riba 2016.