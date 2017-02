Les tres cambres gironines consideren que la prolongació de la C-32 és prioritària per a la Costa Brava sud

Les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols consideren essencial l’inici de les obres d’ allargament de la C-32 durant aquesta primavera, fent costat a les reclamacions dels sectors empresarials d’aquestes localitats costaneres, davant qualsevol dubte que pugui sorgir pel recurs presentat davant el TSJC. Una connexió adequada al volum d’habitants i turistes de la Selva marítima es fa implescindible.

Ja en un ple de 1988 la Cambra de Girona va aprovar una proposta on reclamava al govern de Catalunya informació detallada “sobre l’estat del projecte i previsions d’execució de l’autovia de la Costa Brava entre Malgrat i Figueres i, especialment, de la circumval·lació de Lloret de Mar”. Han passat prop de 30 anys i la necessitat d’aquesta infraestructura s’ha redoblat.

Aquesta via que permetrà millorar la connexió entre Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar ha tingut diversos períodes d’al·legacions en un dilatat procés de planejament i aprovació de l’obra amb la intervenció de governs nacionals i municipals de divers color polític. Aquest nou tram de ben segur que reportarà importants beneficis per al conjunt de la zona i millores generals per a veïns i turistes, afirmen les tres cambres.