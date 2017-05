El règim fiscal espanyol no incentiva gaire les donacions

El govern del Partit Popular ha promès en diverses ocasions millorar la llei del mecenatge -l’última el novembre passat, ho va fer el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo- per impulsar-lo, però la realitat és que fins ara no ha mogut gairebé res, i res concretament en el cas dels grans donants. Encara que la Generalitat prepara una llei catalana que té de referent la francesa, la capacitat legislativa és del govern espanyol. Tots els mecenes consultats per aquest diari lamenten que no hi hagi un marc fiscal més adequat per incentivar activitats d’interès general en l’àmbit social, de recerca o de promoció de les arts.

França com a referent

L’advocat i expert en fiscalitat Heribert Padrol diu que a França el 2003 es va introduir una reforma que va suposar un clar impuls i va augmentar significativament les donacions. “Va ser una reforma d’èxit. Sense entrar en gaires detalls, a França les persones físiques poden arribar a deduir fins a un 66% de les donacions, i en activitats de caràcter assistencial pot arribar a pujar fins el 75%, gairebé el doble que en el règim fiscal espanyol”, diu. “Per a les persones jurídiques, la deducció és del 60% -un 35-40% en el règim espanyol- amb un límit del 0,5% del volum de negoci”, afegeix.

Al Regne Unit, el mecenatge compta amb una base social molt àmplia, i segons dades de UK Giving del 2012, un 54% dels adults van fer una donació en una charity en el període 2007-2008. En els anys 2011-2012 l’import donat va ser de 9.000 milions de lliures, explica Padrol. “Seria desitjable que el règim fiscal espanyol millorés perquè Catalunya manté un gran entramat associatiu i també molta petita i mitjana empresa que hi podria ajudar. Per tant, amb una fiscalitat més favorable al mecenatge, tothom hi guanyaria”, opina Lluís Coromina.