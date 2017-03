El somni, tercera part

260x366 La passió a la grada es va desbordar en l’últim partit del Girona FC. GIRONA FC La passió a la grada es va desbordar en l’últim partit del Girona FC. GIRONA FC

Els espectadors a la grada levitaven, els jugadors al camp ho donaven tot, com si els hi anés la vida -com han fet a cada partit des de principi de temporada-, i l’eufòria es desbordava a cada gol que sumava el comptador del Girona FC: els homes de Pablo Machín en van anotar cinc -tres en els primers trenta minuts del partit- davant d’un Getafe impotent que només va poder marcar-ne un.

L’èxtasi que es va viure diumenge passat al camp del Montilivi no és flor d’un dia. És el pa de cada dia, de cada jornada de joc de l’equip vermell i blanc des que ha començat la temporada, la que ha de consumar el somni que l’equip ha acariciat en les dues últimes temporades i que se li ha acabat escapant de les mans en l’últim instant: l’ascens a Primera Divisió. A la tercera va la vençuda, diuen fonts pròximes al club, però ho diuen amb la boca petita, sabent com ningú que no es pot dir blat fins que no és al sac i ben lligat.

Prudència

Encara falta un terç del campionat, però les xifres a aquestes altures de la temporada conviden a tornar a somiar en l’ascens, i a creure fermament que aquesta vegada no hi ha lloc per a una nova decepció: “El Girona no ha perdut ni un sol partit a casa, porta deu punts d’avantatge respecte del tercer classificat i és el quart equip menys golejat de la seva categoria. És cert que hi ha molts factors que ens fan pensar que aquest any el desenllaç no serà el de les últimes temporades, però l’experiència ens ha ensenyat a ser prudents”, alerten des del servei de premsa del club. “Eufòria i il·lusió, sí, però continguda. I treball constant, fins a l’últim instant”, afegeixen. El mateix Machín deia al final del partit de diumenge passat que ell s’encarregaria d’“evitar que l’eufòria entrés dins el vestidor”. Perquè sap que en futbol tot és possible. Fins i tot que a vegades a la tercera no vagi la vençuda.

La passió s’ha desbordat

Passi el que passi a final de temporada amb el cobejat ascens, el que sí que ha guanyat ja l’equip de Pablo Machín és l’escalf d’una afició entregada i apassionada. Suma’t a la passió, deia la campanya que el club va posar en marxa el desembre passat. La demanda d’apassionats per fer-se socis del Girona s’ha desbordat i, després de 1.200 noves altes, el club ha hagut de dir prou quan s’ha arribat a la xifra de 7.000 abonats (que no inclouen els 300 membres del futbol base, ni les localitats reservades per posar-les a la venda o per a patrocinadors del club). Es tracta d’una xifra d’autèntic rècord en la història del Girona, assegura el club.

Joves a les grades

D’aquestes noves incorporacions aconseguides gràcies a la campanya Sumat’ a la passió, el que agrada més al club és que delaten que la passió ha traspassat els límits de la ciutat de Girona (molts dels nous socis provenen de diverses localitats de les comarques gironines) i que rejoveniran la graderia. La major part dels abonats tenen entre 15 i 45 anys, molts dels quals han utilitzat els mecanismes online que el club ha posat en marxa per registrar-se.

Per al passat hauria de quedar, doncs, la imatge d’un estadi desangelat i mig buit, tan habitual a l’hivern i fins i tot a la primavera de temporades menys èpiques que les dels últims anys. Encara fa pocs dies que les diverses penyes del Girona feien una crida per omplir Montilivi i també per acompanyar l’equip quan jugui fora. Amb el bon temps ja no caldrà insistir per aplegar seguidors. I menys si l’equip manté imparable l’impuls amb el qual s’està encaminant cap a Primera Divisió. A poc a poc s’hi ha anat injectant saba nova, entre els seguidors, però aquest any ha estat definitiu. Adolescents i famílies joves amb nens petits acoloreixen l’estadi de vermell i blanc a cada cita amb el seu equip, fan l’onada, animen els jugadors i es rendeixen als seus peus quan sumen un punt. Com la Carla Garcia, de 35 anys, que amb el seu marit i els seus fills, un nen de 8 anys i una nena de 4, socis des de fa dos anys, no es perden cap dels partits en què el Girona juga a casa. Van plorar, els nens sobretot, els dos últims anys quan la il·lusió de l’ascens a Primera es va esfumar a l’últim moment, i per això ara la Carla intenta imposar contenció: “Si ens il·lusionem massa i tornem a perdre l’oportunitat, llavors la patacada serà més gran”, confessa.

Aquest any, però, reconeix que els seguidors ja no van al camp a patir, sinó a gaudir. “Si al minut trenta han marcat ja tres gols, aleshores ja tens un coixí que et permet gaudir del joc sense estar amb l’ai al cor”, explica.

Granell abans que Neymar

I en gaudeixen tant els pares com els fills, incondicionals del Girona i que, tot i ser també del Barça, prefereixen en Granell a en Neymar. “Veure en Granell i els altres seus ídols del Girona passejant per la ciutat, abraçar-los, anar-los a veure després de l’entrenament al camp, tot això no té preu per als meus fills. Saben que aquesta proximitat no seria possible amb les gran figures del Barça”, explica la Clara.

I Reus és la pròxima cita. Després de l’èxtasi viscut a Montilivi diumenge passat, era d’esperar que l’endemà centenars d’aficionats s’apleguessin a les oficines del club per aconseguir una de les poc més de 300 entrades que podia oferir el Girona per animar l’equip al partit d’aquest diumenge al camp del Reus. En poc més d’una hora i mitja es van vendre totes les localitats disponibles (25 euros, amb viatge d’anada i tornada amb autocar inclòs), davant la decepció dels aficionats que van haver de marxar sense la cobejada entrada.

És una mostra més que els aficionats volen fer costat a l’equip fins a l’últim moment. I que volen viure amb ell la tercera oportunitat per fer realitat el somni, que ha de ser l’última.