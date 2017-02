On són els contaminants hormonals?

De contaminants hormonals n’hi ha en molts productes d’ús habitual com ara llaunes de conserva forrades de plàstic; envasos i utensilis de cuina elaborats amb policarbonats; paper tèrmic de tiquets de compra; determinats conservants utilitzats en productes cosmètics, de bellesa, colònies i d’higiene personal (per exemple, parabens); en alguns detergents, sabons i desodorants (com el triclosan); en determinats articles de consum i joguines; cremes solars, fungicides, mol·luscocides, herbicides, desinfectants, fungicides, vernissos, coles, tintes, laques, dissolvents i productes de neteja.

Les malalties que poden contribuir a causar són nombroses, com ara leucèmia infantil, limfoma de Hodgkin, diversos tipus de càncer com els de fetge, pàncrees, mama, pròstata o testicle. També tiroides, infertilitat, alteracions en el desenvolupament del sistema neurològic, malalties metabòliques, obesitat, diabetis de tipus 2, trastorns del sistema neuroimmunològic, i pubertat i menopausa prematures.

“Vivim en una societat en què tots hi estem molt exposats. Fins i tot en petites dosis pot arribar a ser perjudicial”, afirma Anna Garcia. “Les persones afectades de sensibilitat química són molt més sensibles i pateixen més aquests contaminants hormonals”, afirma Saz.

Ajuntaments i comunitats autònomes

A més d’Anglès, Vilanova i la Geltrú també va aprovar el setembre passat una moció semblant per unanimitat. Segons Ecologistes en Acció, per ara són els dos únics municipis de Catalunya, mentre que Barcelona ho té en tràmit. Pel que fa a l’Estat, sis municipis més han aprovat mocions per reduir els contaminants hormonals; el més gran és Saragossa, i la resta són Onda, a la Plana Baixa; Lizarra, a Navarra; Alcalá de Guadaíra, a Sevilla, i Robledo de Chavela, Brunete i Quijorna, a Madrid. La Rioja, l’Aragó i el País Valencià han aprovat proposicions no de llei en la mateixa línia.

Altres municipis també han aprovat mocions per declarar-se lliures de glifosat, entre els quals hi ha Planoles i Campdevànol, a les comarques gironines. Barcelona també ho ha fet.