La taca negra de la música s’escampa

La 16a edició del Black Music Festival (entre el 2 i el 19 de març), tota una referència de la música amb arrels negres, començarà a la sala Barts de Barcelona amb un concert de Charlie Winston, destacat intèrpret de l’escena electrònica britànica. Gloria Gaynor, amb les entrades gairebé exhaurides per a l’únic concert a l’Estat, és la indiscutible cap de cartell d’aquesta edició, que aposta per la diversificació d’escenaris, entre els quals hi ha les ciutats de Reus o Perpinyà.

El festival, amb una trentena de concerts i activitats en 16 espais diferents, inclou noms com Ala.Ni, Electro Deluxe amb la Girona Jazz Project Big Band, The Suffers, Jalen N’Gonda, Aurora & The Betrayers, Eduard Gener i Paula Valls.

La londinenca Ala.Ni, que actua a La Mercè de Girona el 12 de març, elegant i subtil, transitarà pel jazz tradicional, la cançó dels anys 20 o el pop. Els francesos Electro Deluxe, mestres a l’hora de barrejar tradició jazzística i modernitat (jazz ballable, rap, funk), oferiran a l’Auditori de Girona, l’11 de març, un concert molt especial en què recuperaran l’esperit del seu projecte Electro Deluxe Big Band, amb l’ajut de la Girona Jazz Project Big Band, que celebra els seus primers deu anys de trajectòria.

Pel que fa als nous escenaris de les comarques gironines, Bescanó i Fornells acolliran, respectivament, les actuacions de la coral Gospel Viu i Paula Valls. També s’hi han sumat nous espais com els barris de Sant Pau - Pla de Palau, Sant Narcís i Santa Eugènia. El dissabte 11 de març el Teatre Bartrina de Reus acollirà el concert de Paula Valls. Un dels concerts més multitudinaris serà segurament la Festa Black Music, el divendres 3 de març a La Mirona, amb Aspencat i Freegees XXL. A El Mediator, de Perpinyà, el 17 de març, Chinese Man hi portarà el seu còctel de rap, funk, dub, reggae i jazz.

Amb l’impuls del festival, la Black Music Big Band (BMBB) es consolida com un espai formatiu per als joves. Es comprovarà el 18 de març en el segon Black Music Pícnic, que es farà al Parc del Migdia de Girona.