Primer tast de l'espectacle 'Egurra' al festival Sismògraf d'Olot

El primer tast de la creació 'Egurra', projecte guanyador del Premi Delfí Colomé en la seva primera edició, s'ha pogut veure aquest migdia en el marc del festival Sismògraf d'Olot. El guardó que aquest espectacle va rebre l’any passat té l’objectiu de promoure la creació i incentivar la producció en el món de la dansa d’arrel tradicional.

'Egurra', de la companyia Oriol Escursell, revisa la tradició del Ball de Bastons en un intent de reivindicar la contemporaneïtat de la cultura popular. El jurat del premi Delfí Colomé va destacar la frescor del projecte, així com la incorporació de diferents disciplines artístiques, com per exemple la dansa, la música i el circ, en el treball de creació. En basc, egurra significa fusta, material amb el qual es fan els bastons i la txalaparta. Aquestes dues eines han servit de base conceptual a la companyia a l’hora de desenvolupar el projecte: els bastons i el seu ball com a llenguatge escènic i la txalaparta i la seva música com a element sonor de la peça.

Com a guanyador del Premi Delfí Colomé, 'Egurra' ha disposat d’una primera etapa de residència a El Graner-Centre de creació del cos i el moviment, on s’ha gestat el que avui s’ha pogut veure al Sismògraf en format 'work in progres'. Seguidament, la companyia tornarà a fer estada a El Graner per enllestir la peça, que s’estrenarà oficialment el dia 25 d’agost al Festival Ésdansa de Les Preses. A l’octubre, l'espectacle es representarà a la Fira Mediterrània de Manresa.

A partir d’avui i fins el 31 d’agost queda oberta la convocatòria de la propera edició del Premi Delfí Colomé. Els creadors o formacions que hi vulguin optar poden consultar les bases a la web de l’Ésdansa.