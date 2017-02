El teatre de Londres es veurà al cine a Girona

Sis de les grans obres teatrals que actualment estan triomfant a la cartellera

londinenca es podran veure a partir d’avui a la pantalla del cinema Truffaut de Girona, en versió original subtitulada en castellà. Les obres formen part del cicle 'National Theatre live', que permet portar a sales de cinema d’arreu del món els grans espectacles teatrals de Londres (del National Theatre i d’altres equipaments, com ara el Dommar Warehouse). A Girona aquesta programació arriba de la mà del Festival Temporada Alta i el cinema Truffaut. A la pantalla d’aquest cinema es podrà veure avui l’obra 'War horse', adaptació teatral de la

novel·la de Michael Morpurgo, que narra la Primera Guerra Mundial a través dels ulls d’un cavall que és enviat al front.

El 16 de març es podrà veure a Girona 'A view from the bridge', una de

les grans obres d’Arthur Miller portada a escena per un dels directors teatrals de més prestigi, el belga Ivo van Hove. El clàssic de Harold Pinter 'No man’s land', que ha tornat a la cartellera del National Theatre amb gran èxit, es podrà veure a Girona el dia 6 d’abril. El cicle es completarà amb la tragèdia d’Eurípides 'Medea' (11 de maig); 'Amadeus', el clàssic de Peter Shaffer sobre la vida del músic Wolfgang Amadeus Mozart i Antonio Salieri (25 de maig), i una versió de Josie Rourke de 'Saint Joan', el clàssic de Bernard Shaw que narra la història de Joana d’Arc.

El cicle 'National Theatre live' complementa la programació internacional

de teatre que Temporada Alta ofereix d’octubre a desembre a Girona i Salt. D’aquesta manera, segons fonts del festival, “es podran veure a Girona durant tot l’any espectacles internacionals de qualitat contrastada, amb autors, directors i actors de primer nivell”. Les obres són enregistrades per a la pantalla

de cinema amb “una realització cinematogràfica de gran qualitat”.

La millor cita d’arts escèniques Temporada Alta - Festival de Tardor de Catalunya, dirigit per Salvador Sunyer, ha tornat a aparèixer entre els principals esdeveniments culturals de l’Estat en l’últim Observatori de la Cultura, informe

anual que elabora la Fundación Contemporánea amb la finalitat de prendre el pols al sector de la cultura i crear indicadors de tendències per als professionals.

Com en informes anteriors, en el corresponent al 2016 Temporada Alta és considerat el principal festival d’arts escèniques de l’Estat, segons l’opinió de 361 professionals de la cultura consultats (artistes, escriptors, productors, responsables de centres i institucions culturals, entre altres).

El mateix informe situa el festival Temporada Alta com el tretzè esdeveniment cultural en importància de l’Estat, amb la mateixa puntuació que el CaixaForum. A dalt de tot del rànquing hi figuren institucions com el Museu del Prado i el Museu Reina Sofia de Madrid, el Museu Guggenheim de Bilbao o la fira d’art

contemporani Arco.