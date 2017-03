El territori es revolta contra les (des)connexions ferroviàries

Veïns de la Catalunya Nord que no poden portar els seus fills en tren a la guarderia de Portbou perquè els horaris dels trens transfronterers compliquen una connexió cultural i històrica. Passatgers de la Garrotxa que tindrien com a estació de referència Torelló si hi hagués autobusos llançadora i un servei més bo. Veïns de l’àrea de Girona que acudirien a espectacles a Barcelona si hi hagués trens nocturns. Són només alguns exemples de les “desconnexions” ferroviàries que en els últims dies han provocat protestes ciutadanes i reclamacions d’entitats i institucions.

La descoordinació entre les companyies que operen a una banda i l’altra de la frontera, Renfe i SNCF, genera problemes de mobilitat als veïns d’aquesta àrea, i impedeix l’intercanvi comercial i turístic de les poblacions de la zona, especialment de Portbou (Alt Empordà) i Cervera de la Marenda (Rosselló). Veïns d’aquestes dues localitats i de la seva àrea d’influència, amb el suport dels respectius ajuntaments, fa temps que es mobilitzen per reclamar més interconnexions ferroviàries. Dissabte passat ho van tornar a fer. Denuncien que el servei que ofereixen Renfe i SNCF és “vergonyós”. El president de l’Associació Defensem el Tren de l’Empordà, Josep Maria Loste, considera “inexplicable” que els trens de Rodalies que arriben a Cervera facin el trajecte de retorn fins a Portbou buits, i que els trens francesos que arriben a Portbou, també tornin a Cervera sense passatgers.

Sense voluntat política

Loste assegura que “no hi ha voluntat política” per solucionar el problema i denuncia una “falta alarmant de coordinació” entre els dos governs. Els usuaris recorden que des que al desembre es va suprimir la ruta nocturna que unia París amb Barcelona, s’han quedat sense cap tren des del vespre fins a quarts de dotze del migdia de l’endemà. En aquest sentit, l’alcalde de Portbou, Josep Lluís Salas, ha destacat que se senten “marginats”. “Portbou fa uns anys era una estació de tren de primer ordre”, assegura Salas.

El portaveu d’una plataforma d’usuaris que viu a la Catalunya Nord, François Schneider, assegura que aquesta situació el perjudica notablement. Per feina ha de desplaçar-se dos dies a la setmana a Barcelona i ara, en no tenir trens, es veu obligat a agafar el cotxe. També lamenta la situació del seu germà, que “fa mans i mànigues” per portar la seva filla a la guarderia. “A Cervera no hi ha llar d’infants i ha d’anar a Portbou. I sense el tren es fa més complicat”, explica. Des de l’associació proposen als governs francès i espanyol que “es posin d’acord” per fer una nova línia Narbona-Barcelona que pugui ser una alternativa a la de l’AVE a mitjà o llarg termini.

Un mal acord decimonònic

Segons Ricard Riol, president i portaveu de l’entitat Promoció del Transport Públic, “en el cas de Portbou i Cervera els estats són incapaços de coordinar-se per fer veritablement eficient un servei que ja donen. És increïble. Aquesta falta d’interès pel nord és preocupant”. Riol pensa que no és “mala fe”, sinó “un cas de deixadesa, perquè l’estupidesa humana supera el que es pot preveure”. El portaveu d’aquesta entitat, que agrupa uns 300 socis, recorda: “Per un acord decimonònic, crec que d’Alfons XII amb el president de la República Francesa d’aleshores, els trens francesos que arriben fins a Portbou portant gent han de tornar-se’n cap a casa seva buits, no poden tornar a carregar passatgers fins a Cervera, i el mateix passa amb els trens espanyols que arriben fins a Cervera. No té cap sentit en ple segle XXI mantenir una situació que no passa enlloc més d’Europa”.

Estació garrotxina a Osona

L’únic problema, però, no és el transfronterer. L’estació de Torelló, a Osona, és la més pròxima a la comarca de la Garrotxa, tot i que no està preparada per rebre usuaris de la comarca veïna. Diversos ajuntaments i el Consell Comarcal de la Garrotxa aprovaran una moció en què demanen un servei de busos llançadora que connectin els diferents pobles de la Garrotxa amb l’estació de Torelló (el servei ara només té parada a Vic), millores en l’aparcament de l’estació i també una “racionalització” dels horaris. La campanya també la impulsa el grup Perquè No ens Fotin el Tren, que fa quatre anys que treballa a Torelló per aconseguir millores en aquesta línia que connecta Puigcerdà amb Barcelona. L’estació més pròxima a Olot és la de Torelló, situada a uns 30 km passant pel túnel de Bracons.

La moció reconeix l’estació de Torelló com “la de referència” per a la Garrotxa, i s’insta Adif a col·laborar i facilitar l’adequació de l’aparcament que hi ha darrere de l’estació de tren perquè els usuaris hi puguin arribar en cotxe sense tenir dificultats per aparcar. L’alcalde de Torelló, Santi Vivet, ha explicat que ja tenen converses amb l’Estat, però que els demanen que paguin per fer ús dels terrenys de l’aparcament. Una visió que Vivet no comparteix. “Han d’entendre que l’aparcament és per portar més usuaris a agafar el tren”, ha remarcat. També es demana a la Generalitat que presenti una proposta de “racionalització dels horaris” de la línia R3 i que estigui “adaptada a la mobilitat actual de la població perquè pugui ser debatuda i consensuada”.

La lentitud dels passos a nivell

Adif té previst suprimir 74 passos a nivell fins a l’any 2024. Des de l’Alt Empordà lamenten que a la comarca no hi hagi cap d’aquests passos que es preveu suprimir, perquè Figueres i altres municipis de la línia Barcelona-Portbou s’han destacat per la denúncia de la perillositat d’aquestes infraestructures. A Figueres hi ha dos passos a nivell especialment conflictius, a l’avinguda Vilallonga i a la zona dels Fossos. El pas a nivell que s’ha inclòs en aquesta futura licitació és el de Ribes de Freser (línia Ripoll-Puigcerdà).

Trens nocturns

Una altra de les demandes habituals és un servei nocturn de tren entre Girona i Barcelona, que permetés anar a espectacles i tornar a les onze o a les dotze de la nit. L’entitat Promoció del Transport Públic no el veu impossible. “Portaria poca gent i caldria pagar les hores al maquinista i al personal, i l’hotel; el tren ja es té, cal voluntat política”. També s’ha reclamat amb insistència el tren nocturn amb destí a París, eliminat per l’estat francès a partir d’aquest any i que permetia arribar a la capital francesa viatjant durant tota la nit.

La mancança més destacada que l’entitat de Promoció del Transport Públic detecta a Girona és la deficient connexió en busos de l’anella de les Gavarres, i l’àrea d’Olot i el Ripollès. A Girona abans hi havia una activa Plataforma d’Usuaris de Renfe, però amb l’entrada en servei de l’alta velocitat es va dissoldre perquè el nou tren, segons expliquen des de l’altra entitat, ja va satisfer les seves necessitats de connexió amb Barcelona.