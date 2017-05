La travessera de Torroella de Montgrí, la segona més ben valorada de les 21 analitzades pel RACC

La travessera de Torroella de Montgrí ha assolit 71 punts sobre 100 en la cinquena auditoria de travesseres urbanes del RACC i s'ha convertit en la segona més ben valorada de les 21 analitzades. La principal via del Baix Empordà per accedir a la Costa Brava no disposa d’un vial alternatiu per a la desviació del trànsit, però l’existència d’un passeig central ha permès integrar-la plenament en l’àmbit urbà. L’ auditoria del RACC li atorga altes valoracions en els factors de seguretat viària i mobilitat i en destaca la correcta disposició dels passos de vianants, la senyalització, l’ordenació de l’aparcament i les mesures que moderen la velocitat del trànsit, com són els semàfors i les rotondes que actuen de portes d’entrada a la zona urbana. A més, la intensitat de circulació de vehicles pesants és baixa.

L'estudi es fa des de l’any 2011 i ja ha analitzat 21 travesseres de les quatre demarcacions catalanes. La Fundació RACC fa aquesta anàlisi amb la finalitat d’avaluar si les travesseres compleixen correctament la seva doble funció urbana (per als residents) i interurbana (per als conductors de pas). Les travesseres urbanes representen el 10% de la xarxa viària de Catalunya i concentren el 20% dels accidents greus i mortals. L’any 2016, set persones hi van perdre la vida i 90 van resultar ferides greus. Les auditories del RACC posen de manifest que, en la majoria dels casos, les travesseres presenten problemes similars, els trams centrals estan en millors condicions que els extrems, i hi ha tendència a aplicar solucions molt heterogènies que no sempre donen bons resultats. Per aquest motiu, el RACC recomana que s’estableixin mecanismes per orientar els municipis en els processos de transformació d’aquestes vies.